Xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng/16km ở Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh, đóng giả nhân viên y tế, để tham gia vận chuyển.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, gồm: 1 triệu đồng tiền xe/lượt; 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày; 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền đặt cọc giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm nói khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn lại khoản tiền này.

Tổng số tiền các khoản trên là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai.

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc, với tổng số tiền 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan công an, mức giá này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.