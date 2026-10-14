Đưa pháp luật đến bản làng

Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp

Tại 17 xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, trình độ nhận thức pháp luật không đồng đều và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu lựa chọn nội dung thiết thực, cách truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Thực hiện Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027", Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu bằng nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Hoàng Chính

Các đơn vị phát huy vai trò của Đội Vận động quần chúng, Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật trong tham mưu, lựa chọn nội dung tuyên truyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng triển khai. Từ tuyên truyền tại chợ phiên, lồng ghép trong các cuộc họp thôn đến gặp gỡ, trò chuyện với người dân, cán bộ biên phòng gắn quy định pháp luật với những vấn đề cụ thể trong đời sống, giúp đồng bào dễ tiếp nhận và vận dụng.

Nội dung tuyên truyền được tóm lược theo từng chủ đề, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và sinh hoạt của người dân. Các đơn vị kết hợp mô hình "Tiếng loa Biên phòng", phát tờ rơi, sân khấu hóa; sử dụng song ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số, đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, giúp kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng biên.

Từ đầu năm đến tháng 10.2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 1.269 buổi tuyên truyền, thu hút gần 18.000 lượt người nghe; thực hiện 8.100 giờ tuyên truyền qua mô hình "Tiếng loa Biên phòng". Mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, lấy chuyển biến trong nhận thức và hành động làm thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Từ hiểu luật đến chung tay bảo vệ biên giới

Gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nội dung được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chú trọng triển khai.

Mới đây, tại xã biên giới Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và thực hiện Đề án 1371.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Hoàng Chính

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ biên phòng và các lực lượng địa phương phổ biến những nội dung cơ bản của ba văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống ma túy cùng các nội dung trọng tâm của Đề án 1371. Người dân được thông tin về trách nhiệm tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật tại Tùng Vài. Tính chung các buổi tuyên truyền tại hai xã Nghĩa Thuận và Tùng Vài, khoảng 3.000 tờ rơi được phát đến người dân, giúp đồng bào có thêm tài liệu để tìm hiểu các quy định pháp luật.

Công tác tuyên truyền hướng đến việc giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, tự giác chấp hành pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Khi được trang bị kiến thức, người dân có thêm khả năng nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, phòng tránh nguy cơ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào, củng cố niềm tin và phát huy trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ biên giới. Sự tham gia tự giác của người dân là cơ sở để xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.