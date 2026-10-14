Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 3.611 hài cốt liệt sĩ

Quy tập 3.611 hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước

Đến ngày 13.10.2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, có 2.374 hài cốt được quy tập trong nước, 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, kết quả còn có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Hiện có 32 đội với 1.588 người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, gồm 13 đội trong nước và 19 đội tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang.

Đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ, rà phá bom mìn

Lực lượng chức năng đã thu thập 265.761 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Trong công tác rà phá bom mìn, vật nổ, diện tích đã thực hiện đạt 17.836,272ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 80,71% kế hoạch.

Các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ và rà phá bom mìn đang được triển khai song song, góp phần thực hiện mục tiêu tri ân liệt sĩ và khắc phục hậu quả chiến tranh.

MẠNH LÊ