Nhân viên kế toán sống tại bang Penang, Malaysia, bất ngờ đổi đời sau khi trúng giải độc đắc trị giá 2,57 triệu SGD (khoảng 52,2 tỷ đồng). Tấm vé mang lại khoản tiền thưởng khổng lồ chỉ có giá 0,63 SGD (khoảng 13.000 đồng).

Dãy số trúng thưởng được người đàn ông lựa chọn dựa trên thông tin trong căn cước của bản thân và vợ. 2 dãy số mang lại may mắn cho anh là 8852 và 5573.

Khi phát hiện trúng giải, người đàn ông hoàn toàn sửng sốt. Anh liên tục kiểm tra lại màn hình để chắc chắn kết quả không xuất phát từ nhầm lẫn và xác nhận mọi chuyện đang diễn ra là sự thật.

Niềm vui bất ngờ khiến nhân viên kế toán không thể ngủ trong suốt đêm hôm đó. Từ người làm công việc bình thường, anh trở thành chủ nhân của khoản tiền thưởng trị giá hàng chục tỷ đồng chỉ sau kỳ quay số.

Bỏ 13.000 đồng mua vé số, nhân viên kế toán vui đến mất ngủ khi biết mình trúng độc đắc đến 52,2 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Dù vậy, người đàn ông không có ý định nghỉ việc sau khi nhận tiền. Trái với suy nghĩ rằng người trúng số sẽ lập tức rời bỏ công việc để tận hưởng cuộc sống, anh cho biết vẫn muốn tiếp tục làm kế toán.

Ưu tiên đầu tiên của anh là dùng tiền thưởng để thanh toán các khoản nợ. Thay vì lập tức mua sắm đồ xa xỉ hoặc thực hiện những khoản chi lớn, người đàn ông muốn giải quyết các nghĩa vụ tài chính đang tồn tại.

Sau khi trả nợ, anh dự định dành 1 phần tiền cho chuyến du lịch cùng gia đình. Khoản tiền thưởng giúp các thành viên có điều kiện nghỉ ngơi mà không phải lo lắng quá nhiều về chi phí.

Kế hoạch quan trọng khác của người đàn ông là giúp vợ có thể nghỉ hưu thoải mái. Trong khi bản thân tiếp tục công việc hiện tại, anh muốn dùng số tiền vừa nhận để giảm áp lực tài chính cho vợ và cải thiện cuộc sống chung của gia đình.

Câu chuyện thu hút sự chú ý vì mức chênh lệch rất lớn giữa giá vé và tiền thưởng. Từ tấm vé chỉ 0,63 SGD, nhân viên kế toán nhận về hơn 2,57 triệu SGD.

Tuy nhiên, việc anh trúng thưởng sau khi chọn dãy số dựa trên căn cước của 2 vợ chồng chỉ là trường hợp may mắn. Kết quả này không chứng minh rằng sử dụng các con số trên giấy tờ cá nhân có thể làm tăng khả năng trúng xổ số.