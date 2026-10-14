Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn thăm, chúc mừng các ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, công tác Dân vận của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cũng như ngành Kiểm tra Đảng thành phố đạt được thời gian qua.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản mới của Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 5, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, công tâm, chính trực, tinh thông nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng ngành Kiểm tra Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng và cảm ơn sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân vận; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác dân vận của các cấp đạt được thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt của công tác dân vận khi chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (cũ) sang Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nên cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy và đưa vào hoạt động ổn định; phát huy kết quả đạt được, tạo những chuyển biến mới về chất lượng, phương thức và hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.