Đà Nẵng: Bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện và cơ chế phối hợp liên ngành; bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Ngành y tế phấn đấu duy trì tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân; đồng thời kết nối với Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc và hệ thống Tổng đài 113 theo đúng lộ trình.

Tiếp tục củng cố 9 trạm cấp cứu trực thuộc Trung tâm Cấp cứu thành phố và đưa 3 điểm trạm đang mở rộng vào hoạt động theo tiến độ, phù hợp với điều kiện nhân lực và phương tiện.

Phấn đấu xử lý, tư vấn, điều phối kịp thời 100% thông tin và yêu cầu cấp cứu trong phạm vi tiếp nhận; thời gian xuất xe không quá 4 phút đối với trường hợp nguy kịch. Tối thiểu 95% trường hợp vận chuyển cấp cứu được kết nối, thông tin trước với cơ sở tiếp nhận và ít nhất 95% hoạt động cấp cứu ngoại viện bảo đảm an toàn, tuân thủ quy trình chuyên môn.

Nghiên cứu phát triển các trạm cấp cứu vệ tinh trực thuộc bệnh viện, trung tâm y tế khu vực hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện; ưu tiên những địa bàn chưa được bao phủ hoặc có thời gian tiếp cận cấp cứu kéo dài.