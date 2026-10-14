Phát huy tinh thần 'dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm'

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến các điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên tỉnh Cà Mau năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, trên tinh thần đối thoại thực chất, thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, lãnh đạo tỉnh mong muốn lực lượng thanh niên mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc trong học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và đời sống. Đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực. Ý kiến càng cụ thể, sát thực tế sẽ càng giúp chính quyền nhận diện đúng vấn đề và đưa ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến các xã, phường, tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại.

Tại hội nghị, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, đoàn viên, thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi, đề xuất ý kiến liên quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều nội dung được tuổi trẻ Cà Mau quan tâm.

Chị Trịnh Băng Băng, Bí thư Chi đoàn Khóm 5, phường An Xuyên, đặt vấn đề về chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao.

Anh Nông Văn Thái, Bí thư Chi đoàn Hợp tác xã Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, đặt câu hỏi về nguồn kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là nguồn vốn trực tiếp cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên địa phương.

Anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn, tham gia điều hành nội dung đối thoại tại hội nghị.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, chị Huỳnh Hồng Dưng, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, chia sẻ hội nghị là cầu nối quan trọng giúp UBND tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, đồng thời giúp thanh niên hiểu rõ hơn các chủ trương của tỉnh, tạo động lực ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào thực tiễn.

Cùng chung niềm phấn khởi, Thượng úy Hồng An Xuyên, đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, cho rằng đây là cơ hội để thanh niên củng cố nền tảng tư tưởng, phát huy sức trẻ và tinh thần tiên phong, nhất là trong công tác chuyển đổi số, góp phần đưa Cà Mau vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung thanh niên quan tâm như phát triển nông nghiệp, bảo đảm an toàn trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trả lời các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý được thanh niên đặt ra.

Ông Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trả lời câu hỏi về nâng cao hiệu quả hoạt động của gần 1.400 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách thanh niên và xử lý kiến nghị sau đối thoại; theo dõi đến cùng, không để kiến nghị của thanh niên bị bỏ quên hoặc chuyển vòng trách nhiệm. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ; gắn chính sách hỗ trợ với khả năng lập thân, lập nghiệp bền vững; phát huy thanh niên thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, hiệu quả, bền vững. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng môi trường để thanh niên được lắng nghe, được tham gia, được giao việc thực chất, qua đó nuôi dưỡng tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm".

Về phía chính quyền, chúng tôi xác định trách nhiệm không phải làm thay thanh niên, mà là tạo môi trường, mở cơ hội, tháo gỡ rào cản và đồng hành để các bạn phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Tinh thần của hội nghị phải được nối dài bằng kết quả trong thực tiễn: Mỗi bạn trẻ xác định một việc cụ thể để góp sức; mỗi cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Khi cùng hành động, những ý tưởng và kiến nghị hôm nay sẽ trở thành chuyển biến cụ thể đối với thanh niên tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, khẳng định.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân là thanh niên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, và Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt, trao Bằng khen cho các cá nhân.

Dịp này, 10 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.