Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 13 năm thành lập Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Cà Mau

Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hiện có 36 thành viên. Thông tin với đoàn, bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết qua 13 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã trở thành nơi kết nối các nữ doanh nhân, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, chia sẻ với đoàn công tác về hoạt động của Câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội thông qua các chương trình xây dựng nhà Mái ấm tình thương, cầu giao thông nông thôn và hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ nhân kỷ niệm 13 năm thành lập. Đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến các nữ doanh nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 13 năm thành lập và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bà Lê Thị Ngọc Linh (thứ năm từ trái sang), Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.