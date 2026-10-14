Uỷ ban Văn hoá và Xã hội, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức Hội thảo Giáo dục 2026

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 14/10, Thường trực Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên chủ trì buổi làm việc.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 do Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và một số cơ quan liên quan tổ chức dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, từ đó có cơ sở để nghiên cứu, nhân rộng.

Đồng thời, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo. Từ đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh việc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên và đại biểu hai bên đã trao đổi, thống nhất định hướng triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo, gồm: chương trình, nội dung, tổ chức, truyền thông…

Trong đó, công tác chuẩn bị nội dung được quan tâm định hướng nhằm đánh giá được đầy đủ tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc huy động, bố trí nguồn lực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bao gồm giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Công tác truyền thông đảm bảo kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, đậm nét về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Hội thảo; khẳng định sự chủ động, đồng hành của Quốc hội, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cùng Chính phủ, Bộ GD&ĐT trong hoàn thiện thể chế, đảm bảo nguồn lực và giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo; tạo sự đồng thuận và tiếp nhận thêm ý kiến phản hồi của xã hội về chính sách giáo dục.

Việc phân công đầu mối, nhân sự tham gia quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo cũng đã được hai bên trao đổi, thống nhất, đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao đổi tại buổi làm việc.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện một số cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài; đại diện cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, cơ quan giáo dục địa phương; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp; chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế…