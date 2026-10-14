Hội nghị góp ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự thảo Bộ tiêu chí được xây dựng theo thang điểm tối đa 100 điểm, gồm 5 nhóm nội dung: tính đầy đủ, chính xác, kịp thời trong thực hiện giải trình; mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục; tính công khai, minh bạch; mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình. Các nhóm tiêu chí được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện quá trình thực hiện, từ tiếp nhận, xử lý yêu cầu đến cung cấp thông tin và kết quả giải trình. Mỗi vụ việc đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được tính là “Đạt”, làm căn cứ tổng hợp xếp loại định kỳ hằng năm đối với tập thể và cá nhân.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh.

Trong thực tiễn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ tiêu chí đóng vai trò là công cụ đo lường, định lượng khách quan; giúp khắc phục tình trạng giải trình hình thức, đùn đẩy trách nhiệm và nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động công vụ.

Phát biểu đóng góp vào dự thảo, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí là cần thiết, song đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ cả về nội dung và phương pháp đánh giá để bảo đảm tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn. Do đó, cần sớm ban hành Bộ tiêu chí và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí trên cơ sở thực tiễn áp dụng.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị điểm cầu tỉnh.

Các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ hơn mối quan hệ giữa các nhóm tiêu chí, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo và phản ánh đúng bản chất, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chấm điểm đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong áp dụng, theo dõi, đối chiếu kết quả, học tập kinh nghiệm và giám sát lẫn nhau. Đảm bảo tính bảo mật đối với lĩnh vực nhất định. Qua đó, nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, tự đánh giá, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị của đại biểu các bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện toàn diện dự thảo Bộ tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, Bộ tiêu chí là khung chung để các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa, áp dụng phù hợp với thực tiễn. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng rõ ràng, minh bạch, chính xác, dễ triển khai, bảo đảm đánh giá thực chất việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước và người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh trên cơ sở thực tiễn, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật; khẩn trương hoàn thiện dự thảo, tham mưu trình ký ban hành. Sau khi văn bản được ban hành, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.