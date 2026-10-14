Bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở ven sông Vu Gia

Một vị trí sạt lở tại thôn Hà Tân, xã Thượng Đức. Ảnh: XUÂN SƠN

Chỉ về phía điểm sạt lở bờ sông cách vườn nhà chừng 5-6m, ông Võ Sơn Nam (thôn Hà Tân, xã Thượng Đức) cho biết tình trạng này đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng nặng nhất sau đợt mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Thấp thỏm bên bờ sông Vu Gia

Mùa mưa lũ năm ngoái luôn ám ảnh đối với ông Nam cùng nhiều người dân địa phương khi dòng nước lớn tràn vào bờ sông Côn và sông Vu Gia. Nhiều diện tích đất vườn, đất sản xuất bị xâm thực nghiêm trọng, cuốn trôi xuống lòng sông; những vệt hàm ếch ăn sâu vào đất liền khiến nguy cơ sạt lở luôn rình rập.

Thượng tọa Thích Đồng Nhãn, trụ trì chùa Hà Tân, chia sẻ khu vực chùa và nhiều hộ dân lân cận nằm sát hai bờ sông Vu Gia và sông Côn. Qua nhiều đợt thiên tai, dòng chảy liên tục xói mạnh vào bờ làm đất ven sông bị cuốn trôi, khiến phạm vi sạt lở ngày càng mở rộng.

Dấu vết sạt lở tại vườn nhà người dân ở thôn Hà Tân, xã Thượng Đức. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo UBND xã Thượng Đức, ngoài thôn Hà Tân, khu vực Đầu Gò (thôn Đại Sơn), các thôn Hội Khách, Lộc Bắc, Đại Lãnh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở bờ sông.

Trong đó, khu vực Đầu Gò có 76 hộ với 327 nhân khẩu, bị cô lập mỗi khi mưa lũ xảy ra. Việc đi lại của người dân chủ yếu phụ thuộc vào đò, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao trong điều kiện sạt lở đất, ngập sâu và chia cắt hoàn toàn trong mùa mưa lũ.

Tại thôn Hội Khách, khoảng 643 hộ với trên 2.350 nhân khẩu sinh sống sát bờ sông luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, rạn nứt do tác động của sạt lở; tài sản của người dân thường xuyên bị thiệt hại vì ngập lụt. Đáng chú ý, có vị trí bị sụt lún sâu tới 1,5m sát chân đường bê tông ven sông.

Sạt lở dọc bờ sông Vu Gia và sông Côn qua địa bàn xã Thượng Đức. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngoài ra, đoạn bờ sông qua khu vực Hà Dục Đông - Tịnh Đông Tây (thôn Lộc Bắc) và Hà Dục Tây (thôn Đại Lãnh) - nơi có hàng nghìn nhân khẩu sinh sống dọc sông - được xác định là điểm sạt lở “đặc biệt nguy hiểm”. Tổng chiều dài đoạn sạt lở khoảng 2km, trong đó có khoảng 500m ở mức đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều sâu sạt lở tính từ bờ xuống đáy sông lên tới 9-11m, tạo thành vách lở dốc đứng. Do chịu tác động trực tiếp của dòng chảy lũ, tốc độ xói lở tại đây diễn ra rất nhanh; qua mỗi mùa lũ có thể ăn sâu vào bờ từ 10-15m, có nơi trên 20m...

Theo UBND xã Thượng Đức, địa phương khẩn trương huy động lực lượng đắp bao cát gia cố tạm thời các đoạn sạt lở nhằm bảo vệ khu dân cư. Sau những đợt mưa lũ tiếp theo, các điểm xung yếu này tiếp tục được củng cố để hạn chế nguy cơ xói lở.

Cầu Hà Tân (cũ) tại địa bàn thôn Hà Tân và thôn Đại Lãnh. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, địa phương chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cắm mốc cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở dọc bờ sông.

Xã cũng bố trí lực lượng xung kích cùng cán bộ thôn thường xuyên tuần tra, kiểm tra và theo dõi sát diễn biến sạt lở tại các điểm xung yếu (đặc biệt là đoạn nguy hiểm dài 500m nói trên) nhằm sớm phát hiện các vết nứt mới để kịp thời báo cáo, xử lý.

Đồng thời, chính quyền tăng cường phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã và loa lưu động để thông báo mức độ nguy hiểm đến từng hộ dân, khuyến khích trồng tre giữ đất. Xã cũng đã xây dựng sẵn phương án di dời người dân khi cần thiết.

UBND xã Thượng Đức được phân bổ kinh phí có mục tiêu để triển khai 2 dự án tái định cư cho người dân vùng sạt lở. Cụ thể: tái định cư toàn bộ thôn Đầu Gò cùng một số hộ của thôn Đồng Chàm (cũ) tại khu vực Đồng Chàm (thôn Đại Sơn); đồng thời di dời các hộ dân ven sông khu vực Hội Khách Đông và Hội Khách Tây (thôn Hội Khách).

Các điểm tái định cư đã được cập nhật vào quy hoạch địa phương, đăng ký danh mục với Chi cục Phát triển nông thôn và đưa vào kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030.

Mới đây, UBND thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/7/2026.

Trong đó có dự án kè chống sạt lở bờ sông khu vực Hà Dục Đông - Tịnh Đông Tây đến thôn Đại An (nay là thôn Lộc Bắc đến thôn Đại Lãnh); đồng thời nghiên cứu, xem xét bổ sung dự án kè chống sạt lở bờ sông Côn (khu vực cầu Hà Tân, thôn Hà Tân) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố.

[VIDEO] - Hiện trạng sạt lở tại thôn Hà Tân, xã Thượng Đức:

Cấp thiết triển khai hạ tầng chống sạt lở

Sau đợt mưa lớn tháng 10/2025, tuyến đường ĐX3 qua làng Mỹ Phiếm (thôn Khương Mỹ, xã Vu Gia) đã xuống cấp lại tiếp tục xuất hiện sạt lở bờ kè. Thời điểm đó, hàng trăm mét kè bị sụt lún, đe dọa an toàn giao thông trên con đường độc đạo duy nhất phục vụ việc đi lại của người dân làng Mỹ Phiếm.

Ghi nhận của phóng viên đầu tháng 10/2026 cho thấy tuyến kè đường ĐX3 đã được đắp rọ đá gia cố tạm thời. Tuy nhiên, người dân mong muốn tuyến kè và đường vào làng Mỹ Phiếm sẽ được đầu tư xây dựng kiên cố trước mùa mưa lũ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Kinh tế xã Vu Gia, cho hay thành phố đã có chủ trương triển khai dự án Tuyến kè và đường ĐH17 ven sông Vu Gia (đoạn từ chợ Đại Phong đến Quảng Huế) tại xã Vu Gia và xã Đại Lộc. Dự án có nguồn vốn từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý.

Tuyến kè đường ĐX3 - tuyến độc đạo dẫn vào làng Mỹ Phiếm, thôn Khương Mỹ, xã Vu Gia đã được đắp lại, gia cố bằng rọ đá. Ảnh: XUÂN SƠN

Tuyến đường ven sông ĐH17 có điểm đầu giao với đường ĐH16 (xã Đại Lộc), điểm cuối giao đường ĐH11 với đường ĐT609C (xã Vu Gia). Tổng chiều dài toàn tuyến là 7,7km, đi qua địa bàn thôn Khương Mỹ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông liên xã, kết nối xã Đại Lộc với xã Vu Gia và các khu vực phía Tây, phía Nam của xã Vu Gia, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân.

Bên cạnh đó, dự án tạo thêm trục kết nối theo hướng Đông - Tây qua trung tâm xã, giúp giảm tải giao thông cho tuyến ĐT609C, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và tăng cường an ninh - quốc phòng cho khu vực.

Một vị trí sạt lở trên tuyến ĐX3 qua địa bàn thôn Khương Mỹ nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 30/9/2026, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tuyến kè và đường ĐH17 ven sông Vu Gia từ chợ Đại Phong - Quảng Huế. Trong đó, gói thầu Tư vấn, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có giá trị hơn 72,5 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cách đó 4km, thôn Mỹ Hảo (xã Vu Gia) cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở. Đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 đã gây ra các điểm sạt lở nối tiếp kéo dài hàng trăm mét từ thôn đến cầu An Bình; có nơi sạt sâu 15 - 30m, khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị nhấn chìm dưới sông.

Ông Lê Phan Minh, Chủ tịch UBND xã Vu Gia, cho biết đối với chủ trương kè kiên cố bờ sông Vu Gia qua địa bàn thôn Mỹ Hảo, hạng mục này đã được thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Hiện UBND xã Vu Gia đang khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho hệ thống kè nói trên.

[VIDEO] - Đại diện xã Vu Gia chia sẻ về công tác triển khai các tuyến kè ven sông Vu Gia: