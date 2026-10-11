Không gian văn hóa đình làng Chiên Đàn được kỳ vọng trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Từ Hương Trà, Phú Ninh đến các địa phương ven biển, ven sông và miền núi phía Tây, những giá trị riêng đang được kết nối, làm mới thành các sản phẩm và hành trình trải nghiệm, từng bước đưa làng quê vào bản đồ du lịch.

Khám phá tiềm năng

Ở Hương Trà có đình làng, Vườn Cừa, đường hoa sưa và quần thể 9 cây giáng hương ấn; khu vực Cà Ban còn những nhà vườn, không gian sản xuất nông nghiệp và các hộ dân có thể tham gia hoạt động trải nghiệm. Hành lang sông Tam Kỳ cũng mở ra khả năng kết nối với Phú Ninh, bên cạnh hệ thống di tích, nghề truyền thống, ẩm thực, lễ hội và các giá trị văn hóa cộng đồng.

Tuy nhiên, bài toán của Hương Trà không nằm ở việc thiếu tài nguyên, mà ở khả năng chuyển những giá trị sẵn có thành sản phẩm du lịch có thể tổ chức và vận hành thường xuyên. Đây cũng là cách hạn chế những trải nghiệm nhất thời theo sự kiện, mùa hoa, mà hình thành hành trình kết nối cảnh quan làng quê, ruộng đồng và đời sống cộng đồng.

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng hiện có là nguồn tài nguyên quan trọng để địa phương định hướng phát triển du lịch. Thay vì hình thành một khu du lịch tập trung quy mô lớn, địa phương hướng đến mạng lưới các điểm trải nghiệm và tuyến liên kết.

“Trong định hướng này, không gian hoa sưa Hương Trà, tuyến trải nghiệm xanh dọc sông Tam Kỳ - Cà Ban - Phú Ninh và trung tâm trải nghiệm làng quê được xác định là những dự án động lực. Cùng với đó, các ý tưởng như xây dựng làng di sản sống, mỗi hộ dân trở thành một điểm trải nghiệm, phát triển hộ chiếu du lịch và bản đồ trải nghiệm thông minh sẽ từng bước hình thành hành trình để du khách có thể đi sâu hơn vào đời sống người dân địa phương”, ông Hậu chia sẻ.

Từ Hương Trà, hành trình khám phá không gian làng quê có thể mở rộng đến Phú Ninh, nơi sở hữu cảnh quan sông nước, núi rừng và hệ sinh thái tự nhiên đặc sắc. Được ví như “Hạ Long thu nhỏ” của xứ Quảng, Phú Ninh có mặt hồ rộng hơn 3.400ha với hơn 30 đảo lớn nhỏ, bao quanh là không gian núi rừng và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Cảnh quan sông nước đan xen những đảo xanh tạo lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm.

Tại chương trình công bố tour du lịch phía Nam với chủ đề “Chạm vào thiên nhiên” mới đây, nhiều đơn vị lữ hành đề xuất xây dựng mô hình du lịch kết nối, tạo hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng mang sắc màu làng quê xứ Quảng.

Nhiều điểm di tích văn hóa lịch sử khu vực phía Nam đang tạo sức hút cho các tour du lịch khám phá, trải nghiệm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo ông Trần Quý Tấn, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chương trình Du lịch phía Nam được xây dựng theo hướng liên kết chuỗi, kết nối từ trung tâm thành phố qua Hội An, Tam Kỳ và các địa bàn miền núi phía Tây. Khu vực này có lợi thế với các trục quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển Đà Nẵng - Chu Lai, quốc lộ 40B; cùng với hạ tầng đường thủy, đường biển và định hướng phát triển tuyến đường sắt du lịch từ ga Đà Nẵng, qua ga Trà Kiệu đến ga Tam Kỳ.

Ngoài ra, dọc tuyến hình thành chuỗi điểm đến đa dạng từ Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hải, Địa đạo Kỳ Anh, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bãi Sậy - Sông Đầm đến hồ Phú Ninh, làng cổ Lộc Yên, Tăk Pổ, Trà Linh...

Hình thành tour kết nối

Như những mắt xích trong không gian kết nối phát triển du lịch phía Nam, thời gian gần đây, nhiều địa phương như Quảng Phú, Bàn Thạch, Chiên Đàn, Tam Hải từng bước khai thác các điểm đến sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với những sự kiện, lễ hội đặc trưng. Từ lễ hội văn hóa - du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm”, không gian văn hóa Đình làng Chiên Đàn đến câu chuyện cá chuồn Tam Hải..., mỗi địa phương đang tìm cách phát huy những giá trị riêng để tạo thêm điểm đến cho du khách khám phá, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho rằng, khu vực phía Nam có nhiều giá trị riêng về thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, sản phẩm đặc trưng và đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, nếu các điểm đến chỉ được khai thác riêng lẻ thì giá trị của từng nơi khó phát huy đầy đủ.

Vì vậy, cần kết nối các điểm đến, sản phẩm thành những hành trình có chủ đề, có trải nghiệm và có khả năng khai thác thực tế. Khi đó, mỗi sản phẩm, mỗi điểm đến trở thành một mắt xích, mỗi cộng đồng trở thành một phần của trải nghiệm; doanh nghiệp có thêm lựa chọn xây dựng tour, du khách có thêm lý do kéo dài thời gian trải nghiệm, còn người dân có thêm cơ hội tham gia và hưởng lợi từ du lịch. “Chúng tôi mong muốn cùng các địa phương trong khu vực tạo nên một không gian du lịch phía Nam có sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau, cùng phát triển”, ông Hiệu chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn Bá Sơn cho biết, việc mở rộng không gian du lịch về phía Nam có ý nghĩa quan trọng trong đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa lợi ích du lịch đến các địa phương, cộng đồng. Khu vực phía Nam có lợi thế với hệ thống sông, hồ, đồng ruộng, làng quê, biển cùng cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái và đời sống bản địa còn giữ nét bình dị.

Bên cạnh đó là các giá trị lịch sử, văn hóa, ẩm thực, sản vật và những câu chuyện gắn với vùng đất, con người. “Vì vậy, cần nhận diện, gìn giữ và khai thác các giá trị nguyên bản, chuyển hóa thành những sản phẩm, trải nghiệm có bản sắc riêng cho du khách”, ông Sơn nói.