Kiosk tra cứu an ninh du lịch: Bước đầu phát huy hiệu quả

Từ ngày 2-9 đến nay, hệ thống Kiosk tra cứu an ninh du lịch thông minh (KTA) do Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng đã ghi nhận hơn 15.300 lượt truy cập. Trong đó, có nhiều lượt khách du lịch yêu cầu hỗ trợ trực tiếp vì gặp sự cố cướp giật, trộm cắp hoặc mất giấy tờ, cùng hàng nghìn phiên trao đổi với trợ lý ảo về những nhu cầu thường gặp khi đi lại, lưu trú tại Khánh Hòa. Điều này cho thấy quá trình vận hành hệ thống KTA đã mang lại hiệu quả thực tế trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và bảo đảm an ninh trật tự.

Ngày 2-9, hệ thống KTA chính thức được triển khai tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh với nền tảng chatbot. Đến ngày 28-9, hệ thống tiếp tục mở rộng thêm 2 kiosk tại Trung tâm thương mại Gold Coast (đường Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang), 1 kiosk tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú, phường Nha Trang. Theo các thành viên phát triển hệ thống KTA, việc thiết lập điểm tra cứu cố định tại những khu vực tập trung lượng lớn du khách quốc tế như Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh hay trung tâm thương mại giúp thông tin an ninh đồng hành liên tục với du khách trong hành trình đến Khánh Hòa. Cụ thể, ngay khi rời khu vực an ninh tại sân bay Cam Ranh, du khách có thể chủ động tra cứu địa chỉ cơ quan công an, bệnh viện, hoặc cách xử lý khi gặp rủi ro về tài sản. Quy trình thao tác gồm các bước đơn giản: Chọn ngôn ngữ, chọn nhóm nội dung cần hỗ trợ, nhận hướng dẫn trên màn hình và kết nối đúng cơ quan có thẩm quyền. Cách làm này xóa bỏ khoảng trống thông tin, giúp du khách mới đến lần đầu không còn bỡ ngỡ giữa các đầu mối chức năng. Đối với tuyến phố Trần Phú, khu vực từng phát sinh một số vụ cướp giật tài sản du khách, kiosk đóng vai trò điểm tựa cố định. Du khách có thể tiếp cận ngay thiết bị để nhận hướng dẫn bằng ngôn ngữ phù hợp thay vì loay hoay tìm người phiên dịch hay tự tra cứu trên mạng.

Du khách Nga được hướng dẫn thực hiện quét mã QR truy cập KTA.

Đại úy Phạm Trung Kiên - thành viên sáng lập hệ thống cho biết, đến thời điểm hiện tại, hệ thống ghi nhận hiệu quả bước đầu qua 2 nhóm kết quả vận hành chính. Trước hết, đó là việc rút ngắn thời gian ứng cứu tình huống khẩn cấp. Trong số các lượt truy cập, hệ thống ghi nhận 22 trường hợp yêu cầu hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cướp giật, trộm cắp và mất giấy tờ. Kiosk ngay lập tức hướng dẫn du khách giữ nguyên hiện trường an toàn, chuẩn bị các thông tin ban đầu và kết nối chính xác đến đơn vị công an có thẩm quyền. Tuy không thay thế thủ tục tiếp nhận tố giác trực tiếp, nhưng kiosk đóng vai trò "cầu nối tốc độ", giảm tối đa khoảng thời gian từ lúc sự việc xảy ra đến khi lực lượng chức năng địa phương vào cuộc. Một trường hợp điển hình tại kiosk đường Trần Phú là du khách người Nga gặp sự cố tài sản khi đi bộ đã được hệ thống hướng dẫn bằng tiếng Nga, giúp đơn vị chức năng nhanh chóng nắm bắt và xử lý vụ việc.

Bên cạnh các trường hợp khẩn cấp, trợ lý ảo (chatbot) đã tiếp nhận 1.760 phiên hỏi đáp. Các chủ đề lặp lại nhiều nhất bao gồm tìm địa chỉ trụ sở cơ quan công an gần nhất, tìm kiếm cơ sở y tế, hướng dẫn chi tiết thủ tục xuất nhập cảnh. Đây là những vấn đề phát sinh thường xuyên trong kỳ nghỉ của du khách quốc tế. Tuy không cần lập biên bản hay xử lý nghiệp vụ, nhưng nếu không được giải đáp kịp thời sẽ gây ra rào cản tâm lý lớn cho du khách. Trợ lý ảo giúp đáp ứng nhu cầu này 24/7, hoạt động ổn định và không phụ thuộc vào giờ hành chính của bộ phận hỗ trợ thông thường.

Thực tế đạt bình quân vài trăm lượt truy cập mỗi ngày khẳng định KTA đang hoạt động đúng công năng phục vụ du khách quốc tế. Tuy tỷ lệ ca khẩn cấp (22 trường hợp) chiếm phần nhỏ trong tổng số 15.336 lượt thao tác, nhưng đây là những tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và cảm nhận của du khách về điểm đến. "Việc du khách chủ động dừng lại thao tác, đặc biệt là 22 lượt khẩn cấp được hướng dẫn đúng đầu mối cho thấy kiosk đã mang lại hiệu quả thực tế chứ không chỉ là mô hình. 1.760 phiên hỏi trợ lý ảo cũng là tín hiệu cho thấy du khách rất cần một kênh thông tin ổn định, đa ngôn ngữ ngay tại nơi họ đứng. Việc mở rộng thêm các máy tại Trung tâm thương mại Gold Coast và Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú là bước đưa KTA từ cửa ngõ hàng không ra đúng những điểm khách phát sinh nhu cầu", Đại úy Phạm Trung Kiên cho biết.

Trong giai đoạn tiếp theo, hiệu quả của hệ thống KTA sẽ tiếp tục được đánh giá qua thời gian phản ứng từ lúc du khách yêu cầu hỗ trợ đến khi đơn vị chức năng tiếp nhận, chất lượng đáp ứng đa ngôn ngữ và mức độ du khách quay lại sử dụng kiosk. Số liệu 15.336 lượt truy cập ban đầu tạo nền tảng vững chắc để Công an tỉnh tiếp tục tối ưu hóa giao diện, bổ sung kịch bản tình huống và mở rộng các điểm lắp đặt dựa trên nhu cầu thực tế của du khách trên địa bàn tỉnh.