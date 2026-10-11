Khám phá công trình dẫn nước 2.000 năm tuổi gần Jerusalem

Toàn cảnh từ trên không hệ thống dẫn nước Jerusalem. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cho biết hệ thống dẫn nước dài khoảng 21km, đưa nước từ Solomon's Pools, phía Nam Bethlehem, đến Jerusalem và Núi Đền, địa điểm có khu phức hợp Al-Aqsa linh thiêng đối với người Hồi giáo. Công trình nhiều khả năng được xây dựng dưới thời các vua Hasmonean.

Đoạn dẫn nước được phát hiện trong cuộc khai quật. Ảnh: TTXVN phát

Với độ dốc trung bình chỉ khoảng 1m/km, hệ thống tận dụng trọng lực để dẫn nước mà không cần máy bơm. Để duy trì dòng chảy trên địa hình đồi núi, những người xây dựng phải tính toán chính xác độ dốc, điều chỉnh tuyến dẫn theo sườn đồi và cấu trúc đá nền. Công trình có các điểm tiếp cận phục vụ kiểm tra, thông tắc và bảo dưỡng, đồng thời vẫn được sử dụng gián đoạn cho đến khoảng 100 năm trước.

Đoạn mới phát hiện còn lưu giữ dấu tích nhiều đợt cải tạo. Ban đầu, nước chảy qua máng xây trát vữa chống thấm. Khoảng 500 năm trước, dưới thời Ottoman, các đường ống gốm được lắp bên trong máng dẫn cũ. Tường dẫn nước cũng được gia cố bằng lớp vữa gắn những viên đá nhỏ, phản ánh nỗ lực duy trì công trình qua nhiều thế kỷ.

Theo các nhà khảo cổ, công trình vẫn được sử dụng gián đoạn cho đến khoảng 100 năm trước. Ảnh: TTXVN phát

IAA cho biết đoạn dẫn nước sẽ được bảo tồn và giới thiệu với công chúng, đồng thời tích hợp vào lối vào chính của khu dân cư mới đang được quy hoạch tại khu vực khai quật. Phát hiện này tiếp tục cho thấy trình độ quy hoạch và kỹ thuật đáng chú ý của các công trình cấp nước cổ đại.