Phụ nữ phường Việt Hưng "hô biến" điểm đen rác thải thành vườn hoa

Sáng 13/10, gần 20 hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng, Hà Nội, đã cùng nhau tham gia hoạt động vệ sinh môi trường quanh các tòa chung cư, khu vui chơi chung và vườn hoa trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, các hội viên đã có mặt với chổi, dụng cụ làm cỏ và bao đựng rác. Người quét dọn đường đi, người nhổ cỏ dại, người thu gom lá khô, rác thải; các bồn cây, vườn hoa và khu vui chơi chung cũng được chỉnh trang, làm sạch.

Hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng, Hà Nội, tham gia hoạt động vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong màu áo xanh đồng phục, các cô, các bác cùng nhau thực hiện từng phần việc với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình. Không khí lao động diễn ra khẩn trương nhưng vui vẻ. Mỗi người một việc, người quét lá, người thu gom cỏ dại, người làm sạch những góc khuất quanh khuôn viên chung cư.

Khu vực vườn hoa tại chung cư K6, nơi từng tồn tại tình trạng rác thải gây mất mỹ quan.

Điểm nhấn của buổi ra quân là hoạt động cải tạo khu vực vườn hoa tại chung cư K6, nơi từng tồn tại tình trạng rác thải gây mất mỹ quan. Tại đây, các hội viên tập trung thu gom rác, làm cỏ, dọn dẹp khuôn viên. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, chị em tiếp tục trồng thêm cây, hoa, từng bước cải thiện cảnh quan và tạo không gian xanh cho cư dân.

Hội viên phụ nữ dọn dẹp vệ sinh

Bà Đỗ Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng, cho biết, hoạt động ra quân lần này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là dịp để hội viên cùng nhau thực hiện những phần việc thiết thực, góp phần cải thiện cảnh quan và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Sau khi dọn dẹp sạch, hội viên phụ nữ đã trồng hoa trang trí

Theo bà Lan, khu vực vườn hoa tại chung cư K6 trước đây có tình trạng rác thải tồn đọng, cỏ dại mọc, ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian sinh hoạt chung. Vì vậy, trong đợt ra quân này, chị em đã dành thời gian thu gom rác, làm sạch khuôn viên, trồng thêm cây, hoa với mong muốn khu vực ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Một nhóm quét dọn đường trong khuôn viên các toà nhà chung cư

“Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một buổi tổng vệ sinh chào mừng 20/10 mà còn là dịp để hội viên cùng nhau làm những việc có ích cho cộng đồng. Mỗi người góp một chút công sức, người quét dọn, người nhổ cỏ, người thu gom rác, người chăm sóc cây xanh. Khi mọi người cùng chung tay, hiệu quả công việc sẽ rõ rệt hơn”, bà Lan chia sẻ.

Không khí buổi dọn dẹp diễn ra nghiêm túc và rất khẩn trương

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 6 cũng cho biết, công tác vệ sinh môi trường không chỉ được thực hiện vào các dịp lễ, Tết hay những sự kiện quan trọng mà còn được duy trì thường xuyên. Vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, các hội viên chia thành từng nhóm nhỏ, khoảng 3-5 người, luân phiên tham gia quét dọn, chăm sóc cây xanh và giữ gìn cảnh quan chung.

Đánh giá về hoạt động của hội viên phụ nữ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng, cho rằng việc chị em chủ động tham gia vệ sinh môi trường có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống cộng đồng. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, hoạt động còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và ý thức vì cộng đồng của hội viên phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6

Theo bà Bích, tại khu dân cư, môi trường sống sạch đẹp không chỉ phụ thuộc vào công tác thu gom rác thải mà còn cần sự chung tay của từng tổ chức, từng gia đình và mỗi người dân. Những khu vực như vườn hoa, bồn cây hay sân chơi chung nếu không được quan tâm, chăm sóc thường xuyên sẽ dễ phát sinh rác thải, cỏ dại, ảnh hưởng đến mỹ quan và sinh hoạt của cư dân.

“Việc chị em phụ nữ chủ động dọn dẹp, cải tạo những khu vực này là việc làm đáng ghi nhận. Khi các hội viên tích cực làm trước, vận động bằng những hành động cụ thể, người dân sẽ có thêm động lực để cùng tham gia. Điều quan trọng là sau khi dọn dẹp, mỗi người cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, không để tình trạng rác thải tái diễn tại những khu vực vừa được chỉnh trang”, bà Bích chia sẻ.

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6 cũng cho rằng những hoạt động như vậy cần được duy trì thường xuyên, gắn với việc nâng cao ý thức của cư dân trong bảo vệ môi trường. Khi các đoàn thể và người dân cùng tham gia, những phần việc nhỏ sẽ góp phần tạo nên thay đổi tích cực, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Từ việc quét dọn đường đi, làm sạch vườn hoa đến trồng thêm cây xanh, các hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 6 đang góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường sống bằng những hành động cụ thể.