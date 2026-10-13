Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Sáng 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng dự lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm.

Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng chức năng đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 phần mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thắp hương tri ân liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ bên đồng đội.

Việc quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của nguồn tin từ nhân dân trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.