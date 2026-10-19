Đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Thới Sơn và gia đình tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lại Hoa Nam chu đáo, trang nghiêm.

Liệt sĩ Lại Hoa Nam sinh năm 1958, quê tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Tháng 10/1976, ông nhập ngũ, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Ngày 8/6/1978, ông hy sinh và được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Tuổi xuân của người lính ấy đã gửi lại nơi chiến trường. Gần nửa thế kỷ qua, phần mộ liệt sĩ Lại Hoa Nam được gìn giữ trên đất An Giang, bên những người đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc. Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương lần này khép lại những tháng năm chờ đợi, để người thân được đón liệt sĩ Lại Hoa Nam về với gia đình, dòng họ và đất mẹ.

Ông Lại Cao Thượng là em ruột liệt sĩ Lại Hoa Nam cho biết gần nửa thế kỷ qua, gia đình luôn mong mỏi một ngày được đưa hài cốt anh trai ông về quê mẹ. Khoảnh khắc chờ đợi bấy lâu trở thành hiện thực mang đến niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi nghẹn ngào.

“Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, đồng đội, các tổ chức, cá nhân và những người đã bằng trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình đồng đội, đồng bào giúp đưa hài cốt liệt sĩ Lại Hoa Nam trở về với quê hương. Gia đình tôi trân trọng cảm ơn những người đã âm thầm tìm kiếm, chăm sóc phần mộ và làm các thủ tục để hôm nay anh được trở về trong sự trang nghiêm, trọn vẹn nghĩa tình. Sau hơn 48 năm mong đợi, người thân của chúng tôi cuối cùng đã về nhà”, ông Thượng nói.

Tại phường Thới Sơn, nơi liệt sĩ Lại Hoa Nam yên nghỉ suốt nhiều năm, lễ tiễn đưa được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính. Những cựu chiến binh và người dân địa phương dành cho ông nén nhang, bày tỏ lòng biết ơn đối với người lính đã hy sinh vì đất nước. Mảnh đất từng chở che phần mộ ông suốt gần nửa thế kỷ nay tiễn người lính về với quê hương, nhưng nghĩa tình vẫn còn ở lại.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thới Sơn Nguyễn Văn Hoàng cho rằng việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương là nghĩa cử nhân văn, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Đó còn là tình cảm và trách nhiệm của những người đang sống đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng hành trong hành trình đưa liệt sĩ trở về quê nhà, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự phường Thới Sơn và gia đình tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa chu đáo, bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính và an toàn.

Theo ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, những người tham gia đưa liệt sĩ Lại Hoa Nam trở về quê nhà đều mong muốn góp sức để liệt sĩ trở về quê hương trong sự trân trọng, nghĩa tình.

“Chúng tôi mong muốn không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình nào phải đơn độc trên hành trình tìm đón người thân. Đó là trách nhiệm, là nghĩa tình đồng đội và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm công tác tri ân. Chúng tôi luôn tâm niệm tri ân không chỉ bằng lời nói mà phải bằng những việc làm thiết thực, để các anh hùng, liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình trong sự trân trọng của các thế hệ hôm nay”, ông Cường nói.

Sau hơn 48 năm xa cách, liệt sĩ Lại Hoa Nam đã trở về quê mẹ, trong vòng tay đón đợi của gia đình và tình cảm tri ân của những người đang sống. Cuộc trở về muộn màng khép lại tháng năm mong ngóng của người thân, đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm tìm kiếm, chăm lo và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, bởi với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, sự tri ân phải được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực để không ai bị lãng quên và mỗi cuộc trở về đều trọn vẹn nghĩa tình.