Việt Nam vào mùa đẹp nhất, đứng thứ 4 trong xu hướng du lịch mùa Thu 2026

Mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang ở miền núi phía Bắc Việt Nam thu hút hàng nghìn du khách và nhiếp ảnh gia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Từ những con phố Hà Nội trong tiết trời dịu mát, kỳ quan Vịnh Hạ Long đến sắc vàng ruộng bậc thang vùng cao, Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng cho mùa Thu khiến du khách thích thú.

Sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hoạt động khám phá giúp Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa Thu 2026 do Lonely Planet - Nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch và thương hiệu truyền thông du lịch quốc tế - giới thiệu.

Theo Lonely Planet, Nhật Bản đứng đầu danh sách, tiếp đến là Italy, Thái Lan và Việt Nam.

Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên doanh số bán sách hướng dẫn du lịch từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9/2026, phản ánh mối quan tâm của độc giả đối với những hành trình ngắm cảnh mùa Thu, tận hưởng thời tiết dễ chịu hoặc tìm kiếm những vùng đất ấm áp hơn.

Trong phần giới thiệu về Việt Nam, Lonely Planet nhấn mạnh sức hấp dẫn của mùa Thu với những chuyến đi kết hợp khám phá đô thị, thiên nhiên và đời sống địa phương. Khi thời tiết miền Bắc chuyển mát, du khách có điều kiện thuận lợi hơn để đi bộ qua những con phố nhỏ, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống thường ngày.

Hà Nội là điểm đến tiêu biểu cho trải nghiệm ấy. Những con phố nhỏ xinh, không gian đô thị giàu sức sống cùng các món ăn quen thuộc như phở tạo nên nét riêng của mùa Thu Thủ đô.

Thay vì chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng, du khách có thể dành thời gian khám phá những góc phố, hàng quán và sinh hoạt thường nhật để cảm nhận rõ hơn văn hóa địa phương.

Hà Nội mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng có lẽ mùa Thu là mùa khiến lòng người say đắm, xao xuyến hơn cả. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Rời Hà Nội, Vịnh Hạ Long mở ra một trải nghiệm khác với cảnh quan núi đá vôi nổi bật giữa mặt biển. Lonely Planet đề cập đến làn nước trong xanh và điều kiện thuận lợi cho những chuyến tham quan vịnh, giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp của một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Việt Nam. Sự kết hợp giữa cảnh quan biển, các đảo đá và hoạt động khám phá trên mặt nước tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.

Nếu Hà Nội hấp dẫn bởi nhịp sống đô thị, Hạ Long nổi bật với cảnh quan biển thì vùng núi phía Bắc lại cuốn hút du khách bằng mùa lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa và Hà Giang chuyển sang sắc vàng, trải dài theo sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa Thu vùng cao. Đây cũng là thời điểm thích hợp để kết hợp ngắm cảnh với khám phá các cung đường miền núi, tìm hiểu đời sống và văn hóa cộng đồng địa phương.

Ở phía Nam, thời tiết nhìn chung ấm áp hơn, dù một số nơi vẫn có mưa. Lonely Planet gợi ý du khách khám phá Thành phố Hồ Chí Minh qua những tuyến phố sôi động, hoặc đạp xe ở vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An. Những trải nghiệm này bổ sung cho hành trình mùa Thu, từ nhịp sống đô thị đến cảnh quan làng quê và không gian văn hóa truyền thống.

Điểm đáng chú ý của Việt Nam là du khách có thể lựa chọn nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một chuyến đi: thưởng thức ẩm thực, khám phá di sản, nghỉ dưỡng biển hoặc tìm đến thiên nhiên vùng cao. Sự khác biệt về cảnh quan và nhịp sống giữa các vùng miền giúp hành trình không bị giới hạn trong một sắc thái mùa Thu duy nhất.

Khách du lịch nước ngoài thưởng thức món bánh mỳ trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Đứng đầu danh sách, Nhật Bản hấp dẫn nhờ cảnh lá đổi màu tại Kyoto và Tokyo, thời tiết ôn hòa và ẩm thực theo mùa. Italy đứng thứ hai với cảnh quan dãy Dolomites, các di tích văn hóa và mùa thu hoạch nho, ôliu, nấm truffle tại những vùng như Tuscany và Piedmont.

Xếp thứ ba, Thái Lan thu hút du khách nhờ thời tiết thuận lợi hơn vào cuối mùa mưa, cảnh quan thiên nhiên miền Bắc và lễ hội đèn lồng Yi Peng tại Chiang Mai, cùng các lựa chọn nghỉ dưỡng biển ở phía Nam.

Danh sách cũng đề cập các điểm đến mùa Thu hấp dẫn khác gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc, Nam Mỹ, Bồ Đào Nha, Australia, New Zealand...

Việc Việt Nam góp mặt trong top 4 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa Thu cho thấy sức hấp dẫn của những trải nghiệm đa dạng, từ cảnh sắc vùng cao đến di sản, đô thị và biển đảo. Danh sách của Lonely Planet là một gợi ý để du khách quốc tế cân nhắc Việt Nam trong kế hoạch du lịch mùa Thu năm nay./.