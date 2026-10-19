Xã Công Hải quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Động Thông

Sáng 19-10, xã Công Hải phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Núi Bầu, thôn Động Thông.

Các lực lượng chức năng thực hiện cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ.

Tại đây, các lực lượng đã cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Catơr Sánh (sinh năm 1951); liệt sĩ Katơr Sơ My (sinh năm 1955) và liệt sĩ Catơr Gió (sinh năm 1947). Các liệt sĩ đều quê ở xã Phước Chiến (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cũ), từng tham gia lực lượng du kích trong thời kỳ kháng chiến và hy sinh năm 1972.

Trong quá trình cất bốc, các lực lượng thực hiện thận trọng, bảo đảm an toàn, trang nghiêm và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn.

Lãnh đạo xã Công Hải tham gia lễ bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ.

Chiều cùng ngày, địa phương tổ chức bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (thôn Đá Bắn).

Việc tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; đồng thời phát huy truyền thống cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.