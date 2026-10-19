Giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh Italia với công chúng Hà Nội

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Italia phối hợp với Liên hoan Phim Châu Á tại Rome tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Phim Italia tại Việt Nam 2026.

Theo Ban tổ chức, chương trình Tuần phim diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, với các suất chiếu bắt đầu lúc 19h30 hằng ngày. Phim được trình chiếu bằng tiếng Italia, có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.

Mở màn ngày 27/10 là Ân xá (La Grazia, 2025) của đạo diễn Paolo Sorrentino, khai thác những giằng xé đạo đức của một tổng thống Italia trước các quyết định liên quan đến quyền lực và pháp luật. Tiếp đó, Bậc thầy quần vợt (Il Maestro, 2025) của Andrea di Stefano, chiếu ngày 28/10, kể về áp lực thi đấu và mối quan hệ thầy trò trong thể thao.

Quang cảnh họp báo thông tin về Tuần Phim Italia tại Việt Nam 2026.

Ngày 29/10, khán giả sẽ thưởng thức Mùa xuân (Primavera, 2025) của Damiano Michieletto. Phim đưa người xem trở về Venice năm 1716 qua câu chuyện về một nữ nghệ sĩ violin đấu tranh giành tự do. Người yêu dấu (Gioia Mia, 2025) của Margherita Spampinato, trình chiếu ngày 30/10, khai thác những sắc màu văn hóa dân gian Sicily.

Hai bộ phim còn lại gồm Ly cuối (Le Città di Pianura, 2025) của Francesco Sossai, chiếu ngày 31/10, với hành trình khám phá bản thân qua chuyến đi giàu hoài niệm và Những viên kim cương (Diamanti, 2024) của Ferzan Özpetek, khép lại tuần phim ngày 1/11 bằng câu chuyện tôn vinh tình đoàn kết và sức mạnh của phụ nữ.

Thông qua 6 tác phẩm thuộc nhiều thể loại và phong cách sáng tạo, tuần phim góp phần giới thiệu diện mạo điện ảnh Italia đương đại, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Italia.

Một số bộ phim sẽ được chiếu tại chương trình

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, chương trình tổ chức tọa đàm “Điện ảnh không đứng một mình - Tính liên ngành trong nghệ thuật từ góc nhìn điện ảnh” vào lúc 14h ngày 28/10 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội).

Với sự tham gia của đạo diễn Bùi Kim Quy, nhà sản xuất nghệ thuật Minh Thư và nghệ sĩ Lyon D. Nguyễn, tọa đàm tập trung trao đổi về sự giao thoa giữa điện ảnh với các loại hình nghệ thuật khác.