Hàng vạn người dự khai mạc Lễ hội chùa Keo Hưng Yên mùa Thu năm 2026

Chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy tụ gần 300 nghệ sĩ, diễn viên. Ảnh: Đinh Chiến

Dự lễ khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các sở, ban, ngành và hàng chục nghìn người dân, du khách.

Các đại biểu dự lễ khai hội. Ảnh: Đinh Chiến.

Lễ hội mùa Thu là kỳ hội chính trong năm, gắn với việc tưởng niệm, tri ân Đức Thánh tổ Dương Không Lộ và thực hành các nghi lễ truyền thống. Năm nay, các nghi thức khai chỉ, tế lễ Phật Thánh, rước kiệu Thánh và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được tổ chức trang nghiêm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động dân gian đặc sắc như biểu diễn chèo, trống hội, du thuyền hát hội, bắt vịt dưới hồ, thi thổi cơm và múa rối nước.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Chương trình nghệ thuật chủ đề “Chùa Keo - Thần Quang linh tự”, quy tụ gần 300 nghệ sĩ, diễn viên.

Chương trình được dàn dựng công phu với ba chương: “Huyền tích ngàn năm”, “Di sản lưu truyền” và “Uy linh tỏa sáng”, tái hiện quá trình hình thành, phát triển và sức sống của di sản qua các thời kỳ.

Hàng chục nghìn người dân, du khách tham dự khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026. Ảnh: Đinh Chiến.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra giải lân sư rồng cấp tỉnh lần đầu tiên, với 19 đội đăng ký tham gia.

Ngoài ra, các hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, trưng bày hình ảnh về chùa Keo và giới thiệu sản phẩm OCOP góp phần mang đến trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách.

Lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến 24/10 (tức ngày 10 đến 15/9 âm lịch). Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, kết hợp hài hòa giữa các nghi lễ truyền thống với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian.

Việc tổ chức lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Hưng Yên, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với di sản.

Chùa Keo (Thần Quang tự), tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, là công trình kiến trúc Phật giáo cổ tiêu biểu, gắn với Thiền sư Dương Không Lộ. Khu Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1962, công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012 và trở thành điểm du lịch quốc gia năm 2013. Năm 2017, lễ hội chùa Keo được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua gần 400 năm tồn tại, chùa Keo vẫn lưu giữ hệ thống kiến trúc gỗ tiêu biểu thời Lê Trung Hưng, những đường nét chạm khắc tinh xảo cùng nhiều hiện vật quý. Đặc biệt, Hương án chùa Keo được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2021. Ngoài bảo vật quốc gia Hương án, tại chùa Keo còn có hai cánh cửa chạm rồng (niên đại thế kỷ XVII), đặt ở cửa chính tam quan nội, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2017.