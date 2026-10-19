Đội K93 quy tập 68 hài cốt liệt sĩ từ đầu mùa khô 2026 - 2027

Đội K93 vừa tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm.

Ngày 19/10, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93 cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm.

Trong tổng số 68 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 29 hài cốt tại địa bàn tỉnh An Giang và 39 hài cốt tại Campuchia. Đến nay, đơn vị xác định được danh tính của 1 liệt sĩ là Nguyễn Văn Minh, quê huyện Phú Châu, tỉnh An Giang (trước sáp nhập).

Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục bám địa bàn, thu thập thông tin, xác minh các nguồn tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về nơi an nghỉ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.