Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam, sắc hoa chợ Quảng An thêm phần rực rỡ

Biển hiệu đèn led "CHỢ QUẢNG AN" nổi bật giữa đêm tại địa chỉ 236 Đường Âu Cơ, Hà Nội. Đây là cổng chào đưa du khách vào thế giới hoa đêm tấp nập

Góc nhìn từ trên cao bao quát toàn cảnh chợ hoa đêm Quảng An. Dưới ánh đèn sáng rực, chợ hoa họp xuyên đêm với nhịp sống hối hả, tràn ngập các gian hàng với lối đi tấp nập người và xe

Người bán hàng cẩn thận sơ chế, vuốt phẳng từng chiếc lá, chuẩn bị cho công đoạn điểm xuyết sắc tươi xanh cho những bó hoa

Dưới ánh đèn rủ, tiểu thương tỉ mỉ tuốt lá, phân loại những cành hoa dơn xanh mướt trước khi xếp thành từng bó ngăn nắp

Qua đôi bàn tay đeo găng khéo léo của người tiểu thương, từng chiếc lá hỏng được bỏ đi, những cành hoa hồng được chỉnh trang tỉ mỉ, nổi bật giữa muôn vàn sắc hoa

Người bán tỉ mỉ kiểm tra chất lượng, chăm chút từng bó hoa hồng và bọc giấy gói hoa cẩn thận trước khi bày bán

Người tiểu thương lặng lẽ ngồi bó từng búp sen trắng, sen hồng gợi nét đặc trưng dịu dàng của Hà Nội

Những thùng nhựa đỏ đong đầy sắc màu của hoa khô và hoa baby, được bọc cẩn thận trong giấy gói, sẵn sàng theo chân người mua về nhà

Sạp hoa bừng sáng dưới vô số bóng đèn, phô diễn đủ sắc hương từ muôn vàn loại hoa

Dãy hoa hồng đủ sắc thái từ đỏ thắm, cam ấm đến hồng pastel, vàng rực xếp san sát nhau, tỏa hương thơm ngát trong đêm

"Bữa tiệc" màu sắc mê hoặc tại chợ hoa, nơi hàng trăm bó hoa tươi thắm xếp thành từng lớp khoe sắc dưới ánh đèn đêm

Mỗi góc sạp lại mang một nhịp thở riêng, những gam màu nóng - lạnh của sắc hoa giao thoa, tạo nên nét quyến rũ đặc trưng của đêm Hà Nội

Từng bông hoa hướng dương được xếp san sát nhau, tựa những mặt trời nhỏ sưởi ấm cả một góc chợ đêm

Cuộc sống về đêm thêm phần ấm áp khi khách hàng dừng chân chọn cho mình những bó hoa ưng ý nhất từ tay người bán, khép lại trải nghiệm đi chợ hoa đêm độc đáo