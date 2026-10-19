Họp rà soát công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Chư Đang Ya năm 2026

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đang được triển khai đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả. Ảnh: Phi Long

Ban Tổ chức và 3 tiểu ban chuyên môn đã được thành lập. Đến nay, có 10 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia giao lưu cồng chiêng; riêng Gia Lai có 29 đoàn nghệ nhân với hơn 1.200 người.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026”, dự kiến diễn ra vào tối 7-11 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam với thời lượng khoảng 90 phút. Danh sách khách mời dự kiến tham dự khoảng 1.078 đại biểu.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang xây dựng phương án tổ chức lễ hội đường phố với 2 tuyến diễu hành tại khu vực trung tâm phường Pleiku, mỗi tuyến dài khoảng 1,2 km, kết thúc tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên; hứa hẹn tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Song song với các hoạt động tại phường Pleiku, chuỗi sự kiện Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11.

UBND xã Biển Hồ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị chương trình nghệ thuật, không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch cùng các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân và du khách.

Đáng chú ý, Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai tại làng Ia Gri dự kiến được tổ chức vào chiều 31-10, với sự tham gia của các già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, công tác tổ chức các gian hàng thương mại, ẩm thực và quảng bá sản phẩm địa phương cũng đang được tích cực triển khai.

Hiện đã có 31 gian hàng ẩm thực đăng ký tham gia, trong đó có 16 gian hàng của 12 tỉnh, thành phố ngoài tỉnh và 19 gian hàng của các đơn vị trong tỉnh.

Toàn cảnh Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Minh Trung

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các phần việc được giao; chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức từng hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, kịch bản và các phương án tổ chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, góp phần tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 an toàn, hiệu quả, tạo sức lan tỏa và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách.