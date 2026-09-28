Du lịch tàu biển Khánh Hòa tăng tốc

Nhiều đoàn khách quốc tế đến Khánh Hòa

Ngay đầu năm 2026, tàu Costa Serena (quốc tịch Italia) đưa 2.961 du khách, chủ yếu đến từ châu Âu, đến Nha Trang. Trong năm, nhiều tàu biển quốc tế tiếp tục cập Cảng quốc tế Cam Ranh và Bến du thuyền quốc tế Ana Marina như Andora Mediterranea, Royal Princess, Coral Princess, Adora Magic City và Star Voyager.

Ngày 2/9, tàu Adora Magic City (quốc tịch Panama) đưa khoảng 3.800 khách đến Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 24/8, con tàu này cũng đưa gần 4.000 khách đến địa phương. Du khách được tổ chức tham quan Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, Chợ Đầm, Tháp Trầm Hương, I-Resort và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Đầu tháng 9, tàu Star Voyager (quốc tịch Bahamas) đưa gần 1.200 khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Đoàn khách tham quan Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng, Chợ Đầm, Làng nghề Trường Sơn và trải nghiệm tắm bùn tại I-Resort.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm du lịch tại Khánh Hòa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong những tháng cuối năm, địa phương dự kiến đón thêm 24 chuyến tàu biển, gồm 18 chuyến cập Cảng quốc tế Cam Ranh và 6 chuyến cập Bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Cùng với lượng khách tăng, thị trường cũng có sự đa dạng hơn. Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, Khánh Hòa gần đây đón thêm nhiều chuyến tàu phục vụ khách Trung Quốc, có tàu chở hơn 3.000 người.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng liên tục làm mới chương trình phục vụ khách tàu biển. Bên cạnh tour xích lô, khám phá thành phố, du lịch đồng quê, các đơn vị phát triển thêm tour ẩm thực, tham quan làng nghề truyền thống và các điểm di tích, văn hóa ở phía nam tỉnh.

Du khách còn được trải nghiệm hòa tấu nhạc cụ dân tộc, nhảy sạp, đánh đàn đá, thưởng thức bánh xèo, gỏi cuốn. Một số đoàn được mở rộng hành trình đến Vườn Quốc gia Núi Chúa và các vườn nho ở Vĩnh Hải.

Tăng thời gian lưu trú, hoàn thiện hạ tầng

Một tín hiệu đáng chú ý của du lịch tàu biển Khánh Hòa là thời gian lưu lại của một số đoàn khách có xu hướng kéo dài. Tháng 8/2026, tàu Villa Vie Odyssey (quốc tịch Bahamas) neo tại vịnh Nha Trang 4 ngày 3 đêm.

Trong thời gian này, du khách được tìm hiểu đời sống và văn hóa địa phương thông qua các hoạt động như học đan chiếu, thưởng thức bánh xèo, xem chương trình “Ánh sáng huyền thoại” tại Làng nghề Nha Trang Xưa và đặt may trang phục truyền thống Việt Nam.

Có thể thấy rằng, những tàu lớn như Royal Princess, Costa Serena, Coral Princess quay trở lại Khánh Hòa đang tạo dư địa phát triển của phân khúc này.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn dòng khách tàu biển, Khánh Hòa cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và đa dạng hóa dịch vụ.

Du lịch tàu biển Khánh Hòa tăng tốc, hướng tới giữ chân du khách quốc tế.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đầu tháng 9/2026, ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đề nghị địa phương sớm đầu tư cảng du lịch chuyên dụng nhằm nâng cao khả năng đón tàu và chất lượng phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cần nghiên cứu thêm các sản phẩm dành cho những đoàn lưu trú qua đêm như trung tâm mua sắm miễn thuế, tour du lịch đêm, tour ẩm thực và các chương trình trải nghiệm chuyên biệt.

Theo Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương định hướng phát triển du lịch trở thành một trong những điểm đến biển hàng đầu châu Á, đồng thời chú trọng các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Trong đó, du lịch tàu biển được xác định là lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư, hướng tới mô hình cảng đầu - cuối hành trình. Khánh Hòa cũng cần nghiên cứu kết nối cảng du lịch với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, tạo điều kiện để du khách kết hợp đường hàng không và đường biển trong cùng hành trình.

Mô hình này được kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và giá trị kinh tế mà khách tàu biển mang lại cho địa phương.

Để thúc đẩy lĩnh vực này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn Du lịch tàu biển vào cuối năm 2026.

Đây sẽ là dịp để địa phương, ngành du lịch và các hãng tàu trao đổi giải pháp, từng bước chuyển từ mục tiêu tăng số chuyến tàu sang khai thác hiệu quả hơn giá trị của dòng khách quốc tế này.