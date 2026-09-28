Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng của du khách Nga

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 400.000 lượt khách từ Nga và các quốc gia CIS (gồm Nga, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan).

Trong đó khách Nga gần 300.000 lượt, tăng 151,4% và đưa thị trường này lên vị trí thứ 7 trong 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Các thị trường CIS ngoài Nga đạt hơn 112.000 lượt, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phục hồi mạnh của dòng khách Nga - CIS đang mở thêm dư địa cho các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng - Hội An.

Trong năm 2026, Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến trực tiếp và trực tuyến tại Nga và các nước CIS.

Cụ thể, trong tháng 3, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế MITT Moscow 2026 để góp phần thu hút thêm nguồn khách.

Đáng chú ý, Đà Nẵng cũng tổ chức quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, với khoảng 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity.

Trong tháng 5 và 6/2026, Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website Danang Fantasticity (thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng), chiếm 54-60% tổng lượng truy cập.

Dữ liệu tổng hợp từ Yandex cũng cho thấy lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước, kể từ khi chiến dịch được triển khai.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác tại thị trường Nga - CIS để mở rộng kết nối, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt tần suất khoảng 16 chuyến/tuần. Đặc biệt, chuyến bay đầu tiên từ Moscow đến Đà Nẵng vào ngày 23/5/2026 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc kết nối thị trường này với Đà Nẵng.

Không chỉ tăng mạnh về lượng khách, thị trường Nga đang dần mở ra xu hướng mới tại Đà Nẵng khi một bộ phận du khách quan tâm đến cơ hội làm việc, thuê nhà và lưu trú dài hạn tại thành phố

Thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình chào đón và famtrip để tăng cường trải nghiệm thực tế cho du khách từ Nga và CIS. Chương trình chào đón đường bay Astana – Đà Nẵng vào tháng 4/2026 đã đón đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan và các quốc gia CIS, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hợp tác với các đối tác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho rằng sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hàng không, lữ hành, lưu trú, khu điểm du lịch và truyền thông là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy thị trường Nga - CIS tăng trưởng trong năm nay.

Những tháng còn lại của năm, ngành du lịch Đà Nẵng định hướng tiếp tục phối hợp với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác thị trường để duy trì dòng khách Nga - CIS; đồng thời phát triển các sản phẩm có chiều sâu, kết hợp nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, golf, ẩm thực, văn hóa và di sản, khuyến khích khách lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tăng chi tiêu tại điểm đến.

Thành phố cũng dự kiến tiếp tục các chương trình famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không, nghiên cứu duy trì quảng bá trên hệ sinh thái Yandex và chuẩn bị tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế MITT Moscow 2027. Qua đó duy trì hiện diện tại thị trường và tăng sự tham gia của doanh nghiệp Đà Nẵng trong xây dựng sản phẩm, quảng bá chung.

Việc tiếp tục mở rộng và nâng chất lượng thị trường Nga - CIS, cùng với đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng tiến gần hơn mục tiêu phục vụ hơn 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó khoảng 8,7 triệu lượt khách quốc tế; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng và mức đóng góp của du lịch đối với kinh tế thành phố.

Theo các công ty chuyên về thị trường CIS và Nga, du khách Nga có mức chi tiêu bình quân cao, thích lưu trú dài ngày và ở khách sạn cấp cao. Dòng khách này cũng có xu hướng chọn du lịch chăm sóc sức khỏe, yêu thích bãi biển đẹp, khí hậu ấm áp, giá cả hợp lý, chất lượng dịch vụ ổn định và kết nối hàng không thuận tiện. Những điều kiện này hoàn toàn đáp ứng được ở điểm du lịch như Đà Nẵng. Trong năm nay và các năm tới Đà Nẵng, Hội An sẽ xuất hiện nhiều khách Nga hơn; điều này đòi hỏi sự chuẩn bị và tính toán phù hợp từ các đơn vị cung cấp dịch vụ.