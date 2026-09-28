Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lịch trình sự kiện.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế.

Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 15 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt từ ngày 1 - 4/10/2026.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Lễ hội, đồng thời tạo nên một chương trình xuyên suốt, đa dạng về loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Demo sân khấu của Lễ hội văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ 2. Ảnh: BTC

Lễ hội bao gồm các hoạt động chính: Đêm Khai mạc (20h ngày 1/10/2026); Hoạt động tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (sáng ngày 2/10/2026); Chương trình Diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” (16h ngày 3/10/2026); Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc Năm Châu” (2- 3/10/2026); Đêm Bế mạc (20h ngày 4/10/2026).

Đặc biệt, tham gia các chương trình nghệ thuật tại Lễ hội có các ca sĩ, nghệ sĩ và đơn vị biểu diễn của Việt Nam như: Hoà Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Trúc Nhân, Võ Trọng Phúc, Chu Bảo Quế, Hà Myo, Solo Trống Trương Thu Hà, Đoàn Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Đoàn nghệ nhân Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhóm Thanh Âm Xanh, GomShow, Các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện trình diễn thông thường, Lễ hội sẽ tạo ra một không gian đối thoại văn hóa đa chiều - nơi những di sản vượt thời gian của các dân tộc cùng tỏa sáng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để thấu hiểu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững cho cộng đồng quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/10/2026 đến ngày 4/10/2026 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong việc gắn kết con người và thúc đẩy hòa bình thế giới.