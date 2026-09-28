Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật 'Hòa âm Trung-Việt'

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung-Việt” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của hai quốc gia. (Ảnh: BTC )

Chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc tổ chức.

Giao lưu văn hóa, nghệ thuật từ lâu là một trong những phương thức góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Với ngôn ngữ giàu cảm xúc và khả năng vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, âm nhạc tạo nên không gian để nghệ sĩ và công chúng hai nước cùng gặp gỡ, chia sẻ những giá trị văn hóa và nghệ thuật.

Tiếp nối các chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc từng được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, “Hòa âm Trung-Việt” tiếp tục mở rộng những cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nghệ sĩ hai nước. Chương trình được xây dựng với sự đan xen giữa các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới.

“Hòa âm Trung-Việt” quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing, các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin và tenor Wang Chong, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân. Dàn nhạc biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật kiêm tổng đạo diễn chương trình.

Chương trình có sự chỉ đạo nội dung của ông Wang Ning, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. Sự hiện diện của các nghệ sĩ hai nước không chỉ tạo nên một chương trình phong phú về màu sắc âm nhạc mà còn trực tiếp thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác và cùng sáng tạo nghệ thuật.

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