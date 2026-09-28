[Video] Sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa lần thứ I vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam - Hòa bình và Nhân ái”, mang đến một không gian đối thoại chuyên sâu về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển quốc gia. Bên cạnh khát vọng đưa văn hóa vươn ra thế giới, diễn đàn đặc biệt chú trọng đến việc đi tìm cội nguồn, giải mã những "mã gen" văn hóa ẩn sâu trong lịch sử dân tộc.