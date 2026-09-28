[Video] Sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng
Hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân cụ, diễn ra ngày 30/9.
Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Dọc tuyến Quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đến Nhà lưu niệm, hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc đã được trang trí, cùng panô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-san-sang-cho-le-dang-huong-dang-hoa-tuong-niem-cu-huynh-thuc-khang-post991620.html