Bế mạc Liên hoan Ẩm thực Điện Biên - 2026

Các đại biểu dự Liên hoan Ẩm thực Điện Biên - 2026.

Với chủ đề “Điện Biên - Hương sắc vùng cao - Tinh hoa ẩm thực”, trong 4 ngày (25 - 28/9), Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa các dân tộc.

Một trong những điểm nhấn của Liên hoan là hoạt động chấm điểm gian hàng ấn tượng. Đây là cuộc đánh giá về hình thức trưng bày, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và tâm huyết của các địa phương tham gia.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho xã Nà Tấu.

Qua đó, những món ăn đặc trưng của các dân tộc được giới thiệu rộng rãi; các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương có thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và du khách.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Ba cho đại diện các xã, phường.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên tặng quà các đội tham gia gian hàng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Chuyên đề về không gian trưng bày, giới thiệu văn hoá ẩm thực tại Liên hoan ẩm thực Điện Biên - 2026.