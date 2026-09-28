Di tích Nhà tù Hỏa Lò ứng dụng công nghệ và số hóa, đưa lịch sử hào hùng gần hơn với công chúng

Các nền tảng số, hình ảnh, tư liệu trực quan và công nghệ tương tác giúp du khách chủ động khám phá câu chuyện về di tích, nhân vật và sự kiện lịch sử. Việc kết hợp công nghệ với trải nghiệm thực tế không chỉ làm tăng sức hấp dẫn của điểm đến, mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hệ thống Audio Guide triển khai từ năm 2019 với nhiều câu chuyện kể đa ngôn ngữ giúp du khách chủ động trải nghiệm không gian trưng bày Nhà tù Hỏa Lò một cách chân thực và tiện lợi nhất

Đến với di tích Nhà tù Hỏa Lò, du khách được tận mắt xem các diễn viên tái hiện cuộc sống kiên trung của các chiến sĩ trong năm tháng kháng chiến

Các hình ảnh, âm thanh và video clip được nhân viên xử lý bằng phần mềm chuyên dụng trước khi đưa vào hệ thống phục vụ du khách tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Bộ phim 3D hiện đại ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang đến cho du khách góc nhìn trực quan và sinh động giới thiệu về kiến trúc độc đáo của nhà tù, giúp người xem dễ dàng hình dung quy mô lịch sử nơi đây

Du khách có thể quét mã QR để lắng nghe nội dung thuyết minh chi tiết của các chuyên đề trưng bày tại di tích hoàn toàn bằng tiếng Việt

Hệ thống thuyết minh tự động gồm 8 ngôn ngữ giúp du khách giới thiệu các hiện vật tại di tích. Khi đến gần từng hiện vật tương ứng, du khách chỉ cần bấm số trên thiết bị để nghe nội dung hướng dẫn chi tiết và thuận tiện nhất

Nhiều hiện vật được số hóa, giúp người xem dễ dàng tra cứu, khám phá lịch sử trực quan, sinh động và chân thực hơn

Du khách vô cùng hào hứng khi được nhận “Dấu đồng song” - biểu tượng mang ý nghĩa “cùng trong song sắt” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Hệ thống thuyết minh tự động gồm tai nghe và thiết bị điều chỉnh với 8 ngôn ngữ tại di tích Nhà tù Hỏa Lò được áp dụng từ năm 2019

Hệ thống âm thanh và camera hiện đại tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và trải nghiệm cho du khách