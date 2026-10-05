Du lịch đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế

Kết quả này giúp ngành du lịch đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Riêng trong tháng 9, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng không giữ vai trò chủ đạo, thị trường châu Âu bứt phá

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, 83,2% đi bằng đường hàng không, 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Cơ cấu này cho thấy hàng không quốc tế tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,0 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt khách - là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ năm với 764 nghìn lượt.

Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia với 688 nghìn lượt, Nhật Bản 674 nghìn lượt, Philippines 523 nghìn lượt, Ấn Độ 505 nghìn lượt và Australia 485 nghìn lượt.

Khách quốc tế từ châu Âu có mức tăng trưởng cao

Xét theo khu vực, khách quốc tế từ châu Âu tăng trưởng cao nhất với 55,0%, châu Á tăng 7,6%, châu Australia tăng 21,0%, châu Mỹ tăng 20,0% và châu Phi tăng 29,4%. Việc tăng trưởng đồng thời tại nhiều khu vực giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao khả năng chống chịu của ngành và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Là thị trường lớn nhất khu vực châu Âu, Nga có mức tăng trưởng lên tới 160,6%. Đây là thị trường có nhu cầu cao về các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông, đồng thời hưởng lợi từ điều kiện kết nối hàng không giữa hai nước và năng lực dịch vụ tại các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam.

Bên cạnh đó là các thị trường: Pháp (+13,6%), Anh (+9,7%), Đức (+16,1%); trong khi Ba Lan tăng mạnh (+49,0%), Cộng hòa Séc (+26,6%), Bỉ (+19,5%), Thụy Điển (+23,6%) và Thụy Sỹ (+25,7%).

Sự tăng trưởng liên tục của các thị trường châu Âu từ đầu năm đến nay là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả khai thác phân khúc thị trường chất lượng, lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, với sự ưu tiên dành cho các sản phẩm văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sâu.

Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam càng đáng chú ý trong bối cảnh du lịch quốc tế và khu vực vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, khó khăn kinh tế thế giới, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm, du lịch quốc tế toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng 0,4%. Bối cảnh bất lợi khiến tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1% - 2%, thấp hơn mức dự báo 3% - 4% được đưa ra hồi tháng 1.

Du khách quốc tế tham quan Nha Trang, Khánh Hòa tháng 9/2026

Trong tình hình đó, việc du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng hai con số trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được củng cố trên nền tảng an toàn, ổn định của điểm đến, sự chủ động đa dạng hóa thị trường của du lịch Việt Nam, sự đa dạng về sản phẩm, kết nối hàng không thuận lợi và năng lực cung ứng ngày càng được cải thiện.

Cùng với đà tăng trưởng đó, theo báo cáo mới công bố ngày 25/9 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024 - mức cao thứ 2 toàn cầu, giúp Việt Nam tăng 7 bậc, vươn lên xếp hạng 52 trên thế giới.

Những kết quả này cho thấy ngành du lịch đang từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu, chú trọng vào chất lượng, sự bền vững trong tăng trưởng. Đây là nền tảng để Việt Nam không chỉ tăng số lượng khách mà còn hướng tới tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng từ du lịch.