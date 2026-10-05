Cổ phiếu PNJ thoát cảnh bán tháo 'trắng bên mua'

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch hồi phục khá thuận lợi trong ngày 5/10, qua đó chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp của VN-Index.

Sau những phút đầu phiên còn rung lắc khi nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng từ nhịp điều chỉnh kéo dài trước đó, lực cầu nhanh chóng cải thiện và giúp chỉ số lấy lại sắc xanh. Đà tăng được củng cố khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng dẫn dắt thị trường, đặc biệt là nhóm Vingroup, đồng loạt đi lên.

Trong khoảng 2/3 thời gian giao dịch, VN-Index chủ yếu duy trì mức tăng quanh 15 điểm so với tham chiếu. Chỉ số có thời điểm thu hẹp đà tăng nhưng không xuất hiện áp lực bán đủ mạnh để đảo chiều.

Kết phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,9%) lên 1.753,2 điểm; HNX-Index cũng tăng 2,87 điểm (+1,1%) lên 269,62 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,44 điểm (-0,4%) xuống 125,49 điểm.

Dù chỉ số hồi phục, thanh khoản lại chưa cho thấy sự cải thiện tương ứng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 15.100 tỷ đồng, giảm gần 30% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn giữ trạng thái thận trọng và chưa thực sự quay trở lại mạnh sau chuỗi điều chỉnh vừa qua.

VN-Index ngắt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía phân hóa khi có 348 mã giảm (gồm 23 mã giảm sàn), 864 mã giữ tham chiếu và 334 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chia đều 15 mã tăng và 15 mã giảm. Dẫu vậy, chỉ số đại diện rổ vẫn tăng hơn 18 điểm lên 1.894 điểm.

VIC gánh hơn 13 điểm cho VN-Index

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với VIC của Vingroup đóng vai trò nổi bật nhất.

Cổ phiếu này tăng 3,6%, qua đó riêng VIC đóng góp hơn 13 điểm vào mức tăng chung của VN-Index. Đây là mức đóng góp đáng kể trong bối cảnh chỉ số chỉ tăng tổng cộng 15,49 điểm.

Bên cạnh VIC, một loạt cổ phiếu lớn cũng tăng giá và hỗ trợ thị trường như LPB (tăng trần), HPG (+2,2%), VHM (+0,6%), GEE (+4,1%), MWG (+1,6%), TCB (+0,8%), SSB (+2,4%), MCH (+0,6%) và MSN (+0,9%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VPL (-1,7%), HDB (-1,4%), BID (-0,6%), VPX (-2,1%), VCB (-0,2%), CTG (-0,3%), STB (-0,6%), PNJ (-6,1%), VPI (-3,2%) và HVN (-1%) phần nào hạn chế đà hồi phục của thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn ngoại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều. Trong phiên 5/10, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường với giá trị hơn 280 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung đáng kể tại TCB (-147 tỷ đồng), VHM (-114 tỷ đồng), PNJ (+89 tỷ đồng).

Ở chiều mua, HPG được khối ngoại gom ròng khoảng 64 tỷ đồng. DGW và GMD lần lượt được mua ròng khoảng 57 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.

PNJ thoát chuỗi 5 phiên giảm sàn

Diễn biến đáng chú ý nhất trên bảng điện hôm nay tiếp tục nằm ở cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Sau 5 phiên liên tiếp giảm sàn, PNJ đã không còn đóng cửa trong tình trạng "trắng bên mua" như những phiên trước. Dù vậy, cổ phiếu vẫn giảm mạnh 6,1%, xuống 21.650 đồng/đơn vị, mức thấp nhất trong khoảng 6,5 năm qua.

Trong phiên, PNJ từng có thời điểm được lực cầu kéo trở lại sắc xanh, cho thấy đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy sau chuỗi giảm sâu. Tuy nhiên, lực bán nhanh chóng quay trở lại và đẩy thị giá xuống mức thấp hơn.

Thị giá PNJ hiện chỉ còn 1/4 so với đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Trước đó, ngày 2/10, PNJ đã có văn bản gửi HoSE để giải trình về nguyên nhân biến động giá cổ phiếu.

Theo doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Bên cạnh đó, PNJ ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

"Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ", doanh nghiệp thông tin.

Ngoài yếu tố thị trường, PNJ cho biết trong giai đoạn 4-30/9, công ty liên tục công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ.

Theo PNJ, các thông tin này phát sinh độc lập, ở những thời điểm khác nhau và đều được công bố theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng thừa nhận việc nhiều thông tin được công bố trong khoảng thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.