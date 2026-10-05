Phú Thọ: Mở rộng thị trường sản phẩm OCOP qua hội chợ, nền tảng số

Kết nối từ hội chợ đến nền tảng số

Với các sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại tạo cơ hội giới thiệu đặc sản địa phương tới người mua trong và ngoài tỉnh. Thông qua hội chợ, triển lãm và các kênh trực tuyến, chủ thể sản xuất có thêm điều kiện quảng bá hàng hóa, trao đổi với khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ phối hợp với các ngành, địa phương và chủ thể tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, kết nối cung - cầu.

Tại tỉnh Phú Thọ, nhiều sản phẩm đặc sản được sản xuất theo phương thức truyền thống đã được chuẩn hóa khi tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhãn hiệu, biểu trưng OCOP và hạng sao trên bao bì góp phần nhận diện sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Trên nền tảng đó, xúc tiến thương mại giúp đưa thông tin về chất lượng và giá trị đặc trưng, câu chuyện sản phẩm tới khách hàng, tạo thêm cơ hội tiếp cận siêu thị, hệ thống phân phối hiện đại.

Thông qua việc quảng bá tại các hội chợ, chủ thể có thể giới thiệu trực tiếp hàng hóa, trao đổi về nhu cầu mua sắm và tìm hiểu khả năng hợp tác. Trên nền tảng số, sản phẩm có thêm kênh tiếp cận người mua ở xa. Hai hình thức bổ sung cho nhau, giúp hoạt động quảng bá có phạm vi rộng hơn. Với cơ sở sản xuất, việc tham gia cần gắn với chuẩn bị nguồn hàng và khả năng duy trì chất lượng khi cơ hội tiêu thụ tăng.

Chị Dương Thị Duyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã chè Thành Nam (xã Thanh Sơn) cho biết: "Đơn vị có 6 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 2 phẩm 3 sao và 4 sản phẩm 4 sao, khi tham gia các hội chợ, sự kiện trong và ngoài tỉnh vừa tạo cơ hội bán hàng, vừa giúp chủ thể giới thiệu sản phẩm, văn hóa vùng chè của địa phương. Những nét văn hóa được thể hiện qua câu chuyện các sản phẩm chè là yếu tố để khách hàng tìm hiểu, nhận diện. Khi sản phẩm được nhiều người biết đến, hợp tác xã có thêm cơ hội mở rộng quan hệ với đối tác, bổ sung đầu ra bên cạnh thị trường quen thuộc".

Chị Nguyễn Thị Lợi, chủ cơ sở bánh chưng, bánh giầy Hùng Lô, phường Vân Phú chia sẻ, sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao, dịp lễ có ngày cơ sở tiêu thụ tới 1.000 chiếc bánh. Nhiều thời điểm khách đông khiến việc làm hàng không kịp đáp ứng. Theo chị, các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại giúp chủ thể kết nối thêm đối tác, đại lý, nhà phân phối để giới thiệu và tiêu thụ đặc sản Đất Tổ.

Đồng hành với chủ thể

Xác định xúc tiến thương mại là khâu quan trọng của chương trình OCOP, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ phối hợp với các ngành, địa phương và chủ thể tổ chức quảng bá, giới thiệu, kết nối cung cầu. Vai trò hỗ trợ được thể hiện từ lựa chọn sản phẩm tham gia sự kiện đến tạo điều kiện trưng bày, bán hàng và tiếp cận các kênh tiêu thụ.

Đồng thời, giới thiệu, kết nối một số chủ thể và sản phẩm OCOP tiêu biểu tham gia Hội chợ mùa Xuân tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Tại Hội chợ Hùng Vương, trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Sở lựa chọn, mời các chủ thể tham gia và tổ chức trưng bày sản phẩm tại hai gian hàng. Đây là cơ hội quảng bá đặc sản trong không gian văn hóa, du lịch của tỉnh.

Thông qua hội chợ, triển lãm và các kênh trực tuyến, chủ thể sản xuất có thêm điều kiện quảng bá hàng hóa, trao đổi với khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối.

Hoạt động hỗ trợ tiếp tục được mở rộng qua việc phối hợp đưa sản phẩm tới Triển lãm Kinh tế biển xanh – Nông nghiệp và Môi trường bền vững tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Cùng với đó, các chủ thể được hỗ trợ tham gia hội chợ trưng bày, bán sản phẩm ở nhiều tỉnh, thành phố. Việc kết nối ra ngoài địa bàn bổ sung cơ hội tìm khách hàng và đối tác, giúp quảng bá có phạm vi rộng hơn.

Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, Sở đã phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy mạnh công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các kênh Giaothương.net.vn, nongsanphutho.com.vn và các ứng dụng bán hàng trực tuyến. Hoạt động diễn đàn kết nối cung cầu, kết nối trên nền tảng số cũng được quan tâm, tạo thêm phương thức để chủ thể tiếp cận thị trường.

Để hỗ trợ đạt hiệu quả lâu dài, công tác quảng bá cần đi cùng tiêu chuẩn hóa và nâng năng lực sản xuất. Chương trình OCOP góp phần nâng khả năng tổ chức sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trong các làng nghề. Việc kết nối thị trường vì thế cần gắn với vùng nguyên liệu, chất lượng và liên kết theo chuỗi giá trị, để chủ thể đáp ứng nhu cầu sau các hoạt động xúc tiến.

Từ các hội chợ xúc tiến thương mại đến những nền tảng số, hoạt động hỗ trợ, kết nối của cơ quan chức năng cùng sự chủ động của các chủ thể OCOP đang mở thêm dư địa tiêu thụ cho sản phẩm Phú Thọ. Hiệu quả quảng bá chỉ thực sự bền vững khi đi cùng chất lượng ổn định, năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường; từ đó, những kết nối ban đầu với khách hàng, nhà phân phối và đối tác mới có thể chuyển thành quan hệ hợp tác lâu dài. Đây cũng là hướng đi để sản phẩm OCOP Phú Thọ lan tỏa giá trị, bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, gìn giữ nghề truyền thống và tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn.