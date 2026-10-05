Quý III/2026: Kinh tế Hà Nội tăng trưởng hai con số

Quý III đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm

Chiều 5/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, chủ trì họp báo.

Tại họp báo, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Bà cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững. Thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, qua đó mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao khả năng huy động, tích lũy nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, UBND Thành phố đã chủ động ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức điều hành sang quản trị bằng mục tiêu, lượng hóa kết quả đầu ra và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đầu mối. Bước sang quý III, công tác chỉ đạo tập trung cao độ vào việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy toàn diện đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược.

Nhằm khơi thông tối đa các nguồn lực, thành phố Hà Nội quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, kiên quyết thu hồi dự án kém hiệu quả; đồng thời chú trọng bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm, kiểm soát tốt giá cả và thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở xã hội phát triển ổn định, bền vững.

Báo cáo nêu rõ: "GRDP quý III năm 2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026; cao hơn đáng kể quý III/2025 (8,20%). Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025 và cao hơn kết quả 6 tháng đầu năm. Trong đó, dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Đặc biệt, xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất".

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ: dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,85%.

Chặng nước rút đòi hỏi mọi động lực cùng tăng tốc

Về động lực tăng trưởng, báo cáo khẳng định: “Dịch vụ là trụ đỡ lớn nhất, đóng góp hơn 6 điểm % vào tăng trưởng 9 tháng năm nay”. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%. Hà Nội đón khoảng 27,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,2%.

Đầu tư là động lực lớn thứ hai. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,0% so với cùng kỳ. Riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%. Lũy kế đến hết ngày 30/9, Hà Nội đã giải ngân 115.574 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao đến nay (không tính phần tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách).

Toàn cảnh họp báo.

Tài chính, ngân sách duy trì kết quả tích cực. Đến hết ngày 30/9, thu ngân sách nhà nước đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025. Theo báo cáo, mức tăng này cho thấy nguồn vốn đang được đưa vào nền kinh tế khá mạnh.

Vốn FDI thu hút trong 9 tháng đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%. Dòng vốn dịch chuyển mạnh vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Dẫn đầu là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ với khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng vốn. Xuất khẩu và công nghiệp cũng phục hồi, khi kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 9,3%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,0%.

Dù vậy, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho rằng: “Để đạt mục tiêu GRDP cả năm trên 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn, đòi hỏi tất cả các động lực chủ yếu phải đồng loạt tăng tốc”.

Theo kịch bản tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, để cả năm đạt từ 11% trở lên thì GRDP quý III cần tăng 12,54% và quý IV cần tăng 14,26%. Quý III ước đạt 10,02%. Tính chung 9 tháng, mức tăng 8,85% của Hà Nội thấp hơn mức 9,01% của cả nước, theo Cục Thống kê. Để về đích, thành phố sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, phân rã kịch bản quý IV theo ba phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ngành và UBND các xã, phường.