Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đồng euro có lúc giảm xuống mức 1 euro đổi 1,1161 USD trong giao dịch đầu ngày 5/10, thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Sau bốn tuần giảm giá liên tiếp, đồng tiền chung châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về nợ công và nguy cơ bế tắc chính trị tại Pháp.

Đồng euro xuống thấp kỷ lục trong 17 tháng qua. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Ông Brent Donnelly, chuyên gia ngoại hối của công ty phân tích thị trường Spectra Markets, nhận định những lo ngại về chính trị Pháp đang tác động đến thị trường sớm hơn dự kiến, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Theo ông, nhà đầu tư nghi ngờ khả năng các cam kết ngân sách hiện nay được duy trì nếu chính quyền thay đổi sau bầu cử.

Cùng lúc, giá hợp đồng tương lai trái phiếu Pháp tiếp tục dao động gần mức thấp kỷ lục. Đồng USD được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao.

Diễn biến này diễn ra trong lúc Chính phủ Pháp và giới chủ bất đồng về gánh nặng mà dự thảo ngân sách năm 2027 đặt lên doanh nghiệp. Theo báo Le Parisien ngày 4/10, Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure ước tính phần đóng góp của doanh nghiệp trong kế hoạch cải thiện ngân sách vào khoảng 10 tỷ euro.

Trong khi đó, Phong trào Doanh nghiệp Pháp (Medef), tổ chức đại diện giới chủ, đưa ra con số gần 20 tỷ euro.

Medef phản đối nhiều khoản thuế áp dụng trong các lĩnh vực như đường cao tốc, vận tải biển và bảo hiểm, cùng những thay đổi về cơ chế miễn, giảm đóng góp an sinh xã hội của doanh nghiệp. Ông Lescure bác bỏ ước tính của Medef, đồng thời cho biết dự thảo đã tính đến việc giảm số thu từ khoản thuế bổ sung đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn xuống còn 5 tỷ euro.

Đồng euro suy yếu có thể giúp hàng xuất khẩu của khu vực đồng tiền chung cạnh tranh hơn về giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhập khẩu phải chi nhiều euro hơn để thanh toán các mặt hàng định giá bằng USD nếu giá mua bằng USD không đổi. Với nhiên liệu và nguyên liệu, chi phí này có thể làm tăng giá thành sản xuất và áp lực lạm phát./.