VN-Index tăng hơn 15 điểm, sắc xanh chưa lan tỏa

VN-Index hồi phục hơn 15 điểm, nhưng đà tăng vẫn phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ khi thanh khoản và dòng tiền chưa thực sự cải thiện - ảnh: PV

Sau chuỗi phiên điều chỉnh, thị trường chứng khoán có phiên hồi phục đáng kể về điểm số. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,49 điểm, tương đương 0,89%, lên 1.753,2 điểm. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng khá mạnh của chỉ số là trạng thái phân hóa rõ rệt, khi dòng tiền chưa thực sự quay trở lại.

Đáng chú ý, riêng VIC đóng góp tới 13,48 điểm cho mức tăng của VN-Index. Bên cạnh VIC, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như LPB, HPG, VHM và GEE tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. VIC tăng 3,57%, HPG tăng 2,24%, GEE tăng 4,09%, trong khi LPB tăng 6,97%.

Tuy nhiên, độ rộng thị trường cho thấy bên mua chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Trên HoSE có 162 mã tăng giá, trong khi 155 mã giảm giá. So với phiên sáng, số cổ phiếu giảm giá gia tăng, với 86 mã giảm trên 1%, trong khi chỉ có 57 mã tăng trên 1%.

Điểm đáng chú ý trong phiên là diễn biến buổi chiều gần như không làm thay đổi đáng kể trạng thái của chỉ số. Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 15,26 điểm; đến cuối ngày mức tăng là 15,49 điểm. Điều này cho thấy lực cầu mới chưa đủ mạnh để tạo thêm động lực cho thị trường.

Trong nhóm VN30, có 11 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, nhưng tới 16 mã giảm giá. Biến động vốn hóa của hai chiều tăng - giảm gần như cân bằng, khiến VN-Index chỉ thay đổi rất ít trong buổi chiều.

Một số cổ phiếu có sự đảo chiều đáng chú ý. STB giảm 2,44% so với phiên sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 0,58%. SSI cũng giảm 0,25%, tương ứng mức giảm khoảng 1,5% trong phiên chiều. Ngược lại, TCB đảo chiều tăng 0,78%, còn VPB chuyển sang tăng 0,44%.

Thanh khoản VN30 trong phiên chiều chỉ tăng gần 8% so với buổi sáng, tập trung chủ yếu ở TCB và VPB. Phần lớn cổ phiếu còn lại giao dịch khá thận trọng.

Trên toàn HoSE, hơn 572 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, với giá trị khoảng 13.333 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh HoSE đạt khoảng 10.126 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 29 phiên gần đây. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền vẫn đang đứng ngoài quan sát thay vì chủ động giải ngân mạnh.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là khu vực phân hóa mạnh. Trong khi LPB tăng kịch trần, trắng bên bán với hơn 2,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, nhiều mã ngân hàng lại chịu áp lực bán.

BVB tăng 2,4%, SSB tăng 2,35%, TCB tăng 0,78% và VPB tăng 0,44%. Ở chiều ngược lại, KLB giảm 1,72%, HDB giảm 1,41%, PCB giảm 1,19%.

Đáng chú ý, cổ phiếu NVB bất ngờ tăng kịch biên độ 10%, lên 16.500 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ hai liên tiếp NVB tăng mạnh, sau khi đã tăng 9,49% trong phiên 2/10, đưa thị giá lên mức cao nhất trong hơn một năm.

Diễn biến này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ tối đa 33.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. NCB dự kiến phát hành 3,3 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn điều lệ lên gần 62.280 tỷ đồng, tăng 112,7% so với hiện tại.

Trong khi đó, LPB ghi nhận phiên tăng mạnh sau gần một tháng điều chỉnh. Từ vùng 55.000 đồng/cổ phiếu cuối tháng 7, thị giá LPB hiện còn khoảng 43.000 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố cần lưu ý. Khối ngoại bán ròng 162 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp.

Dòng vốn ngoại tập trung bán tại nhóm ngân hàng, trong đó TCB bị bán ròng hơn 146 tỷ đồng, ACB hơn 37 tỷ đồng và SHB hơn 31 tỷ đồng. Ở chiều mua, HPG, DGW và GMD là những cổ phiếu được giải ngân đáng chú ý.

Trong khi đó, khối tự doanh có động thái tích cực hơn khi mua ròng gần 1.500 tỷ đồng HDB và khoảng 117 tỷ đồng VPB.

Đáng chú ý nhất ở chiều giảm vẫn là PNJ. Sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp, mỗi phiên mất khoảng 7%, cổ phiếu này tiếp tục giảm 6,1%, xuống 21.600 đồng/cổ phiếu. PNJ cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh cùng VHM và TCB.

Về kỹ thuật, sự ổn định của VN-Index trong phiên đầu tuần có thể xem là tín hiệu tích cực ban đầu sau nhịp điều chỉnh kéo dài kể từ phiên biến động mạnh ngày 24/9. Chỉ số đã lùi về vùng hỗ trợ tương đương đáy ngắn hạn giữa tháng 8.

Tại các vùng hỗ trợ, trạng thái giằng co và phân hóa với thanh khoản thấp thường xuất hiện khi bên bán bắt đầu thận trọng hơn, trong khi bên mua chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng mạnh. Diễn biến phiên này phần nào phản ánh trạng thái đó.

Tuy nhiên, chưa thể coi đây là tín hiệu xác nhận thị trường đã tạo đáy. VN-Index tăng điểm nhưng phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC, trong khi độ rộng gần như cân bằng và thanh khoản xuống mức thấp.

Thống kê cho thấy phần lớn cổ phiếu giao dịch trong biên độ dưới 1%, cho thấy trạng thái cân bằng đang chiếm ưu thế. Những biến động cực đoan cả ở chiều tăng và giảm chỉ tập trung ở một số ít mã.

Do đó, yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới không chỉ là khả năng duy trì đà tăng của VN-Index, mà quan trọng hơn là sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường. Nếu dòng tiền quay trở lại cùng sự lan tỏa của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhịp hồi phục mới có cơ sở được củng cố. Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, thị trường nhiều khả năng vẫn vận động trong trạng thái giằng co, phân hóa.