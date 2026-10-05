Khánh Hòa chọn đúng khâu đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Bãi biển Nha Trang trải dài hút tầm mắt với nước biển xanh trong là nơi thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện

Thực tiễn điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa cho thấy có nhiều điểm sáng tích cực. Điều này cho thấy, địa phương đã chọn đúng khâu đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xác định rõ các động lực tăng trưởng

Bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết về tăng trưởng kinh tế hai con số. Nghị quyết nhằm hiện thực hóa mục tiêu: “Nâng tầm phát triển, tăng trưởng kinh tế hai con số, là cực tăng trưởng cao của cả nước, nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.” Khánh Hòa tập trung vào 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế: Công nghiệp; năng lượng; du lịch, dịch vụ; đô thị, xây dựng.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng của năm 2026 ước tăng 11.09% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh ước đạt 101.032 tỷ đồng, tăng 33,2%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 36.170 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán, tăng 26%. Khánh Hòa là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công các kết cấu thép của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đang hoạt động tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh có 1.408 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 1.174 nghìn tỷ đồng. Riêng 9 tháng của năm 2026 thu hút mới 41 dự án, tổng vốn đăng ký 107.077 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, toàn tỉnh hiện có 175 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 6,354 tỷ USD. Kết quả này cho thấy Khánh Hòa tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn.

Điểm nổi bật là dòng vốn đầu tư đang tập trung ngày càng rõ nét vào các ngành, lĩnh vực và không gian phát triển có tính động lực, nhất là đô thị, du lịch-dịch vụ, công nghiệp và năng lượng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý 4, xác định rõ trách nhiệm, đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, dự án; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,2% và đạt kết quả cao hơn khi có điều kiện.

Đối với công nghiệp, năng lượng, Khánh Hòa tập trung đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là Ninh Thủy, Du Long, Phước Nam, Dốc Đá Trắng; xác định cụ thể dự án nào có thể tạo thêm năng lực sản xuất trong quý 4 và năm 2027.

Đối với dịch vụ, du lịch, địa phương tiếp tục kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách, mở rộng thị trường khách quốc tế có khả năng chi trả cao. Đối với nông nghiệp, tỉnh chủ động sản xuất vụ cuối năm; chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sản xuất trước diễn biến bất lợi của thời tiết.

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Tại hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu yêu cầu: Cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực; khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thu hút các dự án đầu tư mới cùng với tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư. Từ đó, địa phương từng bước khơi thông nguồn lực đã đầu tư, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai và sớm đưa nguồn vốn vào nền kinh tế.

Nhiều địa phương ven biển ở Khánh Hòa đầu tư phát triển nhiều mô hình nuôi biển công nghệ cao. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Qua rà soát, toàn tỉnh có 257 dự án thuộc các nhóm khó khăn, vướng mắc; đến nay đã hoàn thành xử lý 106 dự án, còn 151 dự án đang tiếp tục triển khai tháo gỡ theo kế hoạch. Đây là khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án có lịch sử kéo dài qua nhiều thời kỳ, liên quan đồng thời đến pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính và các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đối với 92 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, đến nay tỉnh đã hoàn thành xử lý 92/92 dự án. Trong số đó, 16 dự án đã chấm dứt hoạt động; 68 dự án được tiếp tục triển khai (trong đó có 6 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động); 30 dự án đang thi công xây dựng; 32 dự án đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện khởi công; 8 dự án được kiến nghị tiếp tục xử lý theo cơ chế.

Phân tích của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho thấy, việc xử lý 92 dự án tồn đọng đã giải phóng hơn 8.200ha đất chậm tiến độ sử dụng. Các dự án sau khi được tháo gỡ, triển khai đầu tư đến nay đã đóng góp ngân sách nhà nước trên 1.300 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất khoảng 1.019 tỷ đồng; riêng năm 2026 đóng góp khoảng 160,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, 30 dự án đang triển khai thi công đã đóng góp khoảng 1.800 tỷ đồng vào giá trị tăng trưởng ngành xây dựng trong 9 tháng của năm 2026.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đôn đốc hoàn thiện thủ tục, triển khai và đưa vào khai thác các dự án đủ điều kiện trong số 105 dự án đã được tháo gỡ; tập trung xử lý 152 dự án còn lại. Từng dự án phải làm rõ vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; không để hồ sơ chuyển qua nhiều cơ quan mà vẫn chưa có hướng xử lý./.