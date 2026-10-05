Nghị quyết tạo đà cho du lịch Đất Tổ

Phát huy lợi thế không gian sau hợp nhất

Sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Phú Thọ hội tụ nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Nếu trước đây mỗi địa phương có những thế mạnh riêng thì nay các nguồn lực được kết nối, bổ trợ, tạo nên không gian du lịch liên hoàn, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch.

Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ.

Hiếm có địa phương nào hội tụ nhiều giá trị du lịch đặc sắc như Phú Thọ hiện nay. Nổi bật là Khu di tích lịch sử Đền Hùng - biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc; Tam Đảo - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của miền Bắc; hồ Hòa Bình với cảnh quan sông nước hùng vĩ; Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc cùng các vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giàu tiềm năng như Vân Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Thanh Thủy. Sự đa dạng về tài nguyên tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhiều loại hình du lịch, từ văn hóa, lịch sử, tâm linh đến sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 di tích được xếp hạng, 2 khu di tích quốc gia đặc biệt, 6 bảo vật quốc gia và 5 di sản được UNESCO ghi danh. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển đa dạng các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng và trải nghiệm.

Bên cạnh tài nguyên phong phú, Phú Thọ còn có vị trí chiến lược trong liên kết vùng, thuận lợi kết nối với Thủ đô Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các trung tâm kinh tế lớn. Hệ thống cao tốc, quốc lộ, đường sắt từng bước được đầu tư, hoàn thiện, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến. Trong tương lai, các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, tuyến đường ven chân núi Tam Đảo sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và hình thành các hành lang du lịch liên vùng.

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Những năm qua, du lịch Phú Thọ có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng từng bước được đầu tư, nhiều khu, điểm du lịch được hình thành và phát triển, lượng khách và doanh thu duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số khu, điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ; liên kết giữa các vùng du lịch còn hạn chế; sản phẩm chưa thực sự đa dạng, khác biệt; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 29-NQ/TU xác định phát triển du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, lấy người dân và du khách làm trung tâm. Du lịch được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, qua đó khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo sự liên kết giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tam Đảo - Điểm đến nghỉ dưỡng yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 26.500 tỷ đồng; có trên 22.000 phòng lưu trú, trong đó có 13 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao; tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Đây là những chỉ tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy du lịch trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế dịch vụ, gia tăng đóng góp vào tăng trưởng GRDP, đồng thời tạo sức lan tỏa đến các ngành thương mại, vận tải, văn hóa, nông nghiệp và dịch vụ.

Từ vùng đất cội nguồn dân tộc, Phú Thọ hướng tới xây dựng thương hiệu trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, gắn kết các giá trị di sản với những sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng. Việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử kết hợp với khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng sẽ góp phần hình thành các sản phẩm có sức cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Trong 9 tháng năm 2026, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và phục vụ du khách, phát triển các ứng dụng di động tích hợp bản đồ tương tác, đặt dịch vụ, thuyết minh đa ngôn ngữ; đồng thời tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch, tăng cường thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm.

Riêng trong quý III/2026, tổng lượt khách du lịch ước đạt 2,865 triệu lượt, khách lưu trú đạt 945 nghìn lượt, trong đó có khoảng 34,5 nghìn lượt khách quốc tế và 910,5 nghìn lượt khách nội địa. Doanh thu từ khách du lịch đạt trên 2,9 nghìn tỷ đồng.

Trải nghiệm không gian văn hoá Nhật Bản tại khu phức hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Phú Thọ ước đạt 13,4 triệu lượt, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước; khách lưu trú đạt khoảng 4,16 triệu lượt, trong đó có 108.525 lượt khách quốc tế và 4.052.625 lượt khách nội địa. Doanh thu từ khách du lịch đạt gần 13,7 nghìn tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, không gian phát triển rộng lớn sau hợp nhất, cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Phú Thọ đang đứng trước cơ hội lớn để tạo bước đột phá trong phát triển du lịch.