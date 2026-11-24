Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác thuộc Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, khu vực ven biển cấp 4-5. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Ảnh minh họa

Không khí lạnh cũng khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Từ sáng sớm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc nhiều khu vực

Cùng với không khí lạnh, nhiều khu vực trên cả nước có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Cụ thể, từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực trung du và vùng núi có nơi mưa to.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản.

Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét, đặc biệt tại khu vực vùng núi và vùng núi cao Bắc Bộ. Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đề phòng gió mạnh, sóng lớn và biển động.