Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Cùng tham dự có ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.

Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Tại đây, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa tại khu dân cư.

Thôn Chiến được thành lập tháng 6/2026, hiện có 119 hộ với 603 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Thu nhập bình quân của thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; thôn có 116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đáng chú ý, người dân trong thôn đã hiến khoảng 6.000m² đất xây dựng nhà văn hóa. Các hoạt động vệ sinh môi trường, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển; cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, người dân thôn Chiến từng bước khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống. Thôn cũng được lựa chọn xây dựng mô hình “Làng số”, bước đầu ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, tiêu thụ nông sản và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Ngày hội, đại diện nhân dân và các tổ chức đoàn thể chia sẻ những cách làm trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển quê hương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà khu dân cư thôn Chiến. (Ảnh: Lê Huệ)

Phát biểu chung vui với đồng bào Mường thôn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vui mừng khi cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với bà con Nhân dân thôn Chiến, xã Vân Sơn. Đặc biệt năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội đại đoàn kết được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giầu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cách đây 96 năm, sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong suốt chặng đường cách mạng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với những thắng lợi của cách mạng, của đất nước.

"Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và càng có ý nghĩa sâu sắc khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội và cả những khó khăn, thách thức đan xen", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình chính sách, người có công xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, đoàn kết Dân tộc bắt đầu từ sự gắn bó trong mỗi gia đình, sự gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng mỗi khu dân cư. Tinh thần ấy được thể hiện qua những việc hằng ngày như cùng nhau giữ gìn môi trường sống, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ sự bình yên của cộng đồng. Từ những việc làm ấy, mỗi người dân, mỗi gia đình đều góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm sâu sắc những giá trị văn hóa, lịch sử cha ông để lại, là niềm tự hào, nguồn sức mạnh tinh thần và là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay cần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc bởi văn hóa, con người chính là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đó cũng chính là tầm quan trọng của văn hóa được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng quà gia đình chính sách, người có công xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Vui mừng và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của bà con thôn Chiến, xã Vân Sơn đã cùng nhau đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, các nghệ nhân truyền dạy cho lớp trẻ những lời ca, tiếng hát, điệu múa của dân tộc Mường làm say đắm lòng người, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước về với bản Mường.

Đặc biệt, di sản văn hóa Mường đã trở thành “sinh kế xanh” cho người dân khi người dân xứ Mường không những chăm chỉ mà còn thành thạo ứng dụng công nghệ số để bán hàng, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm đặc trưng riêng có từ vùng đất Vân Sơn, nổi tiếng như chuối, Quýt thơm ngon, củ cải nổi tiếng về chất lượng và khối lượng đã có mặt trên khắp cả nước góp phần mang lại cho bà con xứ Mường có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời cũng hoan nghênh bà con đã thực hiện tốt mô hình “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư và mong muốn các mô hình này sẽ được duy trì nề nếp, phát huy được tinh thần tự quản, trách nhiệm của mỗi người dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, tặng quà gia đình chính sách, người có công xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Khẳng định đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hai mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, phấn đấu đến năm 2045 nước ra trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi phải tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và sức sáng tạo của mỗi người dân; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ và xã Vân Sơn cần tiếp tục lấy việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân làm mục tiêu trong từng công việc, nhiệm vụ cụ thể. Mỗi cán bộ phải gần dân, hiểu dân, tôn trọng và lắng nghe Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Cùng với đó cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ thôn Chiến để phấn đấu đưa 100% hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giầu chính đáng, xã Vân Sơn trở thành điểm sáng, mô hình điển hình của chính quyền cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe, phục vụ, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân, tích cực áp dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế xanh gắn với lợi thế vùng thiên nhiên ưu đãi riêng có của thôn, xã.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị bà con thôn Chiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cùng nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giầu chính đáng, cùng nhau xây dựng quê hương tươi đẹp, bình an, hạnh phúc, đặc biệt cùng nhau gìn giữ và làm giầu bản sắc văn hóa xứ Mường, nhất là nghệ thuật trình tấu chiêng Mường, các điệu hát, múa truyền thống để trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà động viên các đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số tham gia Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

"Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình, Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vân Sơn nói chung, thôn Chiến nói riêng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, an toàn, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và của đất nước", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng và mong muốn sau Ngày hội, tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, để mỗi gia đình thêm gắn bó, mỗi thôn, xóm thêm nghĩa tình và mỗi người dân thêm tự hào, có trách nhiệm với cộng đồng. Đoàn kết được vun đắp từ lòng dân, văn hóa được nuôi dưỡng từ đời sống của Nhân dân. Mọi thành quả phát triển đều hướng tới cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho tập thể khu dân cư thôn Chiến. Các đại biểu trao tặng 70 suất quà của Trung ương và của tỉnh cho các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín và hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Sơn.

Nguồn: mattran.org.vn