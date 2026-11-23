Dự buổi gặp mặt có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đồng chí cán bộ Quân đội là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, không tái cử khóa XIV, được nhận quyết định nghỉ hưu dự buổi gặp mặt có: Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Võ Minh Lương, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục và cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng sau gần 50 năm phục vụ Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quang Phương.

Đồng thời khẳng định, các đồng chí được nhận quyết định nghỉ hưu là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác; dày dạn kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị các cấp, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trên từng cương vị công tác, các đồng chí đã mang hết tâm huyết, trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, để lại ấn tượng tốt đẹp, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội và nhân dân đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Võ Minh Lương.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lê Huy Vịnh.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng.

Đặc biệt, khi tham gia Ban Chấp hành Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các đồng chí đã tích cực tham gia với Trung ương trong việc hoạch định đường lối lãnh đạo đất nước; cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các cán bộ Quân đội được nhận quyết định nghỉ hưu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, với trình độ, kinh nghiệm đã được tích lũy và uy tín của mình, dù nghỉ hưu, các đồng chí vẫn tiếp tục theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nhiệm vụ được giao. Khi trở về với đời thường, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò nêu gương, tiếp tục đóng góp, xây dựng địa phương giàu mạnh, gia đình hạnh phúc, phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo khái quát với các đồng chí cán bộ Quân đội nhận quyết định nghỉ hưu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong năm 2026.