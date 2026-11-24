Từ tư tưởng “văn hóa soi đường” đến sức mạnh nội sinh của dân tộc

Ngày 24-11-1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu giới văn hóa, trí thức cả nước. Hội nghị diễn ra khi nền độc lập non trẻ đứng trước những thử thách nghiêm trọng, nguy cơ chiến tranh cận kề. Dù chương trình dự kiến kéo dài một tuần phải rút xuống một ngày, sự kiện vẫn xác lập những định hướng quan trọng cho việc xây dựng nền văn hóa mới, gắn với sự nghiệp độc lập dân tộc và kiến thiết quốc gia.

Văn hóa dân tộc là nền tảng phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Bài tường thuật trên Báo Cứu quốc ngày 25-11-1946 ghi nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn nền văn hóa mới lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Người chủ trương tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của văn hóa trong xây dựng đạo đức, bồi dưỡng tinh thần độc lập, tự chủ và ý thức phụng sự lợi ích chung. Lời khẳng định “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò định hướng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Xây dựng một quốc gia độc lập đòi hỏi sức mạnh chính trị, kinh tế, quốc phòng, đồng thời cần nền tảng tinh thần vững chắc để quy tụ lòng dân, hình thành ý chí tự cường và xác lập những giá trị chung của cộng đồng dân tộc. Tư tưởng ấy tiếp nối những định hướng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng, với 3 nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa; được phát triển qua các thời kỳ kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và hội nhập. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 tiếp tục đặt ra yêu cầu chấn hưng văn hóa, phát triển con người, khơi dậy khát vọng và sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vị trí của văn hóa, con người đối với sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa được xác định là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển. Quan điểm ấy đặt ra yêu cầu đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào hoạch định chính sách, quản trị quốc gia, quản trị địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tháng 1-2026. Ảnh: THANH TÙNG

Xét từ chiều sâu lịch sử, sức sống trường tồn của dân tộc gắn liền với khả năng gìn giữ căn tính văn hóa, duy trì sự gắn kết cộng đồng và sáng tạo để thích ứng với những biến đổi của thời đại. Văn hóa lưu giữ ký ức lịch sử, trao truyền chuẩn mực đạo đức, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm; đồng thời tạo bản lĩnh tiếp nhận tinh hoa nhân loại, làm giàu bản sắc và nâng cao năng lực phát triển. Bởi vậy, lựa chọn ngày 24-11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam vừa là sự trở về với một dấu mốc lịch sử, vừa khẳng định trách nhiệm đối với tương lai. Ý nghĩa của ngày này vượt ra khỏi phạm vi ghi nhớ, tôn vinh một sự kiện, hướng tới hiện thực hóa tư tưởng văn hóa vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc.

Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa

Một nội dung có ý nghĩa xã hội sâu sắc trong việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam là quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đồng thời quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhìn từ góc độ chính sách, đây là bước cụ thể hóa quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển văn hóa. Quyền tham gia đời sống văn hóa đã được ghi nhận trong pháp luật, nhưng khả năng thực hiện còn phụ thuộc vào thời gian, thu nhập và điều kiện tiếp cận các hoạt động, dịch vụ văn hóa. Việc dành một ngày nghỉ hưởng nguyên lương góp phần tháo gỡ rào cản về thời gian, đồng thời khẳng định đời sống tinh thần là thành tố thiết yếu của chất lượng sống.

Các đại sứ, phu nhân đại sứ tham quan Hoàng thành Thăng Long dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG LONG

Đối với người lao động, ngày nghỉ tạo thêm cơ hội cân bằng giữa công việc và cuộc sống, phục hồi năng lượng và chủ động tham gia hoạt động văn hóa phù hợp. Tham quan bảo tàng, di tích, thưởng thức nghệ thuật, đọc sách hay trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng đều có thể góp phần mở rộng hiểu biết, làm phong phú đời sống cảm xúc và nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

Ở phạm vi gia đình, đây là dịp để các thế hệ cùng chia sẻ trải nghiệm văn hóa. Một chuyến tham quan di tích, tìm hiểu lịch sử địa phương hay thưởng thức nghệ thuật truyền thống có thể trở thành hình thức giáo dục trực quan đối với trẻ em. Những giá trị lịch sử, đạo đức và bản sắc dân tộc được tiếp nhận qua trải nghiệm, tương tác giữa các thế hệ sẽ có thêm điều kiện được trao truyền tự nhiên, bền vững.

Ở phạm vi cộng đồng, hoạt động văn hóa tạo môi trường giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ và trách nhiệm xã hội. Sự tham gia trực tiếp của người dân góp phần duy trì những giá trị chung, củng cố niềm tin, sự gắn kết và xây dựng môi trường sống nhân văn, lành mạnh.

Ngày Văn hóa Việt Nam còn mở ra cơ hội thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, triển lãm, xuất bản, du lịch văn hóa và trải nghiệm di sản có thể thu hút thêm công chúng khi người dân có thời gian tham gia. Nếu được tổ chức bài bản, ngày 24-11 hằng năm có thể trở thành dịp kích cầu, mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội cho nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo; góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Ngày hội văn hóa của toàn dân

Để Ngày Văn hóa Việt Nam phát huy ý nghĩa, cần đổi mới tư duy tổ chức, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả thụ hưởng làm thước đo. Trọng tâm phải chuyển từ hoạt động kỷ niệm mang tính nghi lễ sang các chương trình thiết thực, hấp dẫn, phù hợp nhu cầu của từng nhóm công chúng. Quy mô sự kiện có thể tạo sức lan tỏa, nhưng giá trị lâu dài thể hiện ở mức độ tham gia và tác động tích cực đối với đời sống cộng đồng.

Trước hết, cần có định hướng chung trên phạm vi cả nước, đồng thời phát huy tính chủ động của địa phương trong xây dựng chương trình phù hợp với bản sắc và điều kiện thực tế. Các bảo tàng, thư viện, di tích, nhà hát, trung tâm văn hóa và không gian sáng tạo... cần tổ chức hoạt động trải nghiệm, giao lưu, thực hành nghệ thuật; công bố sớm chương trình, chính sách miễn, giảm phí để người dân thuận tiện tham gia. Cùng với đó, cần ưu tiên mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa ở những địa bàn khó khăn. Hoạt động nghệ thuật lưu động, thư viện cộng đồng, triển lãm, trải nghiệm di sản tại trường học, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa cần được chú trọng. Chuyển đổi số có thể hỗ trợ phổ biến tri thức, quảng bá di sản và kết nối công chúng, nhưng phải phù hợp điều kiện hạ tầng và năng lực tiếp cận của từng nhóm dân cư.

Một yêu cầu quan trọng là phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần được khuyến khích tham gia thiết kế, tổ chức, sáng tạo hoạt động văn hóa. Ngày hội sẽ có sức hấp dẫn tự nhiên, hạn chế tính hình thức và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đồng thời, cần gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa lành mạnh. Các chương trình nghệ thuật chất lượng, sản phẩm sáng tạo dựa trên di sản và hoạt động trải nghiệm có bản sắc cần được khuyến khích, đồng thời bảo đảm cơ hội tiếp cận của người dân thu nhập thấp. Mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa phải song hành với nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và gìn giữ những giá trị tốt đẹp.

Trình diễn trang phục dân tộc thiểu số tại Chương trình "Bách hoa bộ hành" năm 2025. Ảnh: KHÁNH HÒA

Về lâu dài, hiệu quả Ngày Văn hóa Việt Nam cần được đánh giá bằng các tiêu chí thực chất: Mức độ tham gia, sự hài lòng của công chúng, khả năng tiếp cận của nhóm yếu thế và tác động đến đời sống văn hóa một cách thường xuyên. Những cách làm hay, mô hình hiệu quả cần được duy trì, nhân rộng để ngày 24-11 trở thành điểm nhấn thúc đẩy hoạt động văn hóa trong suốt cả năm.

80 năm sau Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tư tưởng "văn hóa soi đường" tiếp tục đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa từ đời sống nhân dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ có ý nghĩa bền vững khi những giá trị văn hóa được người dân tiếp nhận, thực hành, sáng tạo và trao truyền. Chính quá trình ấy nuôi dưỡng bản sắc, củng cố sự gắn kết và sức mạnh nội sinh, góp phần bảo đảm sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam.