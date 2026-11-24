Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc.

Thể chế hóa nguồn lực văn hóa

Văn hóa chưa bao giờ đứng bên lề lịch sử hay chỉ mang ý nghĩa thưởng ngoạn thuần túy. Ngay từ buổi đầu lập nước, tư tưởng bất hủ "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" do Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) đã đặt nền móng tư duy chiến lược cho sinh mệnh quốc gia. Lời khẳng định đanh thép ấy xác lập chân lý: Văn hóa là ngọn đuốc dẫn đường, quy tụ khối đại đoàn kết và định hình lương tri dân tộc.

Tròn 80 năm sau, lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) mang hàm nghĩa chính trị sâu sắc: Mọi kỳ tích tăng trưởng sẽ trở nên mong manh nếu thiếu đi bệ đỡ vững chắc của hệ giá trị văn hóa và bản lĩnh con người Việt Nam.

Nhìn từ quy luật biện chứng, nếu quyết sách kinh tế là "bộ khung xương" vật chất, thì văn hóa chính là "hệ thần kinh trung ương" điều tiết định hướng xã hội chủ nghĩa. Thiếu vắng văn hóa soi đường, sự phát triển dễ rơi vào bẫy thực dụng, tha hóa đạo đức và xói mòn trật tự xã hội. Do đó, tiến trình lý luận của Đảng phản ánh bước chuyển mang tính quy luật: Từ định vị văn hóa là "mặt trận" thời chiến, đến xác lập "văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội" thời Đổi mới, và đỉnh cao hiện nay là "sức mạnh nội sinh, động lực đột phá phát triển đất nước". Nghị quyết 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026, của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã hiện thực hóa tầm nhìn ấy bằng tư duy cách mạng: Chuyển dứt khoát từ quản lý hành chính sang kiến tạo thể chế phát triển.

Tuy vậy, khoảng cách từ nghị quyết đến thực tiễn đời sống đòi hỏi nỗ lực thể chế hóa quyết liệt. Đã đến lúc văn hóa phải được đầu tư tương xứng như ngành kinh tế mũi nhọn - ngành công nghiệp văn hóa. Do vậy, cần kiến tạo hành lang pháp lý vượt trội: Từ cơ chế hợp tác công - tư trong phát huy di sản, ưu đãi thuế, đến bảo hộ nghiêm minh quyền sở hữu trí tuệ. Khi giá trị truyền thống chuyển hóa thành tài sản quốc gia và chuỗi giá trị toàn cầu, văn hóa sẽ trở thành động cơ tăng trưởng, định vị thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Bản lĩnh tự đề kháng và khát vọng vươn mình của dân tộc

Mọi thiết chế văn hóa dù hoàn thiện đến đâu cũng mất phương hướng nếu rời xa nhân tố trung tâm: Con người. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không thể dừng ở phong trào hình thức, mà phải được lượng hóa thành chuẩn mực cụ thể: Liêm chính trong công vụ, thượng tôn pháp luật trong xã hội, đạo đức kinh doanh của doanh nhân và nếp sống văn minh nơi mỗi gia đình. Một thể chế văn hóa mạnh chỉ vận hành hiệu quả khi từng cá nhân có ý thức tự giác, lòng tự trọng và niềm tự hào sâu sắc đối với các giá trị di sản của tổ tiên.

Bước vào kỷ nguyên số, không gian mạng xuyên biên giới vừa mở ra cơ hội giao lưu vô tận, vừa tạo ra thách thức lớn đối với chủ quyền văn hóa. Nguy cơ lai căng, hiện tượng lệch chuẩn hành vi, sự xâm nhập của sản phẩm độc hại và tâm lý vọng ngoại đang đặt an ninh văn hóa trước áp lực nặng nề. Trong dòng chảy ấy, văn hóa không thể co cụm bảo thủ, mà phải chủ động rèn giũa năng lực tự đề kháng và sức mạnh hấp thu biện chứng. Văn hóa phải là bộ lọc tự nhiên giúp thế hệ trẻ tự tin tiếp nhận tinh hoa thế giới mà không đánh mất cội nguồn. Chúng ta cần chủ động làm chủ không gian số. Sáng tạo các sản phẩm văn hóa giàu bản sắc, biến công nghệ thành công cụ phụng sự bản lĩnh và văn hiến Việt Nam.

Trong trật tự thế giới đương đại, tầm vóc quốc gia không chỉ đo bằng quy mô GDP hay tiềm lực quân sự, mà ngày càng được định hình bởi "sức mạnh mềm" bằng khả năng lan tỏa uy tín qua sức hấp dẫn của các giá trị văn hóa. Một Việt Nam hòa bình, nghĩa tình, kiên cường và sáng tạo chính là nguồn tài nguyên vô tận để gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Thông qua nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và di sản, chúng ta cần chủ động kể câu chuyện Việt Nam với nhân loại bằng ngôn ngữ thời đại, tự tin hội nhập sòng phẳng với thế giới. Đồng thời, thước đo tối thượng của văn hóa phải hiển hiện trong phẩm giá và chất lượng sống tinh thần của nhân dân, kiến tạo một xã hội an toàn, nhân văn và thịnh vượng.

Kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên là tiếng kèn thúc giục hành động. Tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW chỉ thực sự đơm hoa kết trái khi được hiện thực hóa bằng những đột phá cơ chế táo bạo, nguồn lực đầu tư xứng tầm và sự dấn thân của toàn xã hội. Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị không đơn thuần là quyết sách chiến lược, mà là con đường giải phóng sức mạnh tự thân của dân tộc, đưa non sông Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình trường tồn.