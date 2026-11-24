Ngày 24-11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn khẳng định quyết tâm đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh, động lực và trụ cột của phát triển nhanh, bền vững. Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức thường niên, Báo Quân đội nhân dân trao đổi với các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa về những vấn đề chiến lược, những đột phá cần thiết và trách nhiệm đưa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn hóa đi vào cuộc sống.

Phóng viên: Thưa ông! Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra một bước phát triển mới trong tư duy về văn hóa, khi xác định văn hóa, con người vừa là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực, vừa là trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; đồng thời yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Theo ông, cần nhận thức sâu sắc như thế nào về bước phát triển mới này? Đâu là sự chuyển biến căn bản trong tư duy phát triển đất nước mà chúng ta cần tạo ra?

PGS, TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Theo tôi, điểm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong Nghị quyết số 80-NQ/TW là sự phát triển về tầm nhìn và tư duy chiến lược đối với văn hóa. Văn hóa không còn được nhìn nhận chủ yếu như một lĩnh vực hoạt động xã hội cần quan tâm, đầu tư, mà được xác định là một nguồn lực phát triển có ý nghĩa nền tảng, lâu dài và mang tính quyết định đối với chất lượng phát triển quốc gia.

Cần hiểu rằng, kinh tế có thể tạo ra của cải vật chất, khoa học - công nghệ tạo ra những phương thức sản xuất mới, nhưng chính văn hóa định hình mục tiêu, chuẩn mực và cách thức con người sử dụng những thành quả đó. Một nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng thiếu nền tảng đạo đức, trách nhiệm xã hội và bản sắc dân tộc thì khó có thể phát triển bền vững.

Bởi vậy, phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội trước hết phải là sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách. Không thể chỉ coi văn hóa là lĩnh vực đi sau để khắc phục những hệ lụy của phát triển kinh tế, mà phải đưa các giá trị văn hóa vào ngay từ đầu, trong từng mục tiêu, quy hoạch, dự án và quyết sách phát triển. Văn hóa phải thực sự đi trước soi đường, điều tiết và nâng đỡ sự phát triển của đất nước.

Văn hóa, con người vừa là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực, vừa là trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phóng viên: Để văn hóa thực sự ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, theo ông, cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nào trong nhận thức, cơ chế lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện? Làm thế nào để văn hóa không chỉ hiện diện trong các nghị quyết, khẩu hiệu mà thấm sâu vào mọi quyết sách và hoạt động của đời sống xã hội?

PGS, TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực đầu tư, mà trước hết là nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện. Ở một số nơi, văn hóa vẫn được xem là lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, là hoạt động mang tính phong trào, chưa được nhìn nhận đầy đủ như một khoản đầu tư cho tương lai, cho chất lượng con người và năng lực phát triển của quốc gia.

Muốn khắc phục tình trạng này, trước hết phải cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong phát triển văn hóa. Mọi chiến lược, quy hoạch và chương trình phát triển cần có đánh giá tác động văn hóa, bên cạnh đánh giá kinh tế, xã hội và môi trường. Cùng với đó là đổi mới cơ chế đầu tư, đặt hàng, sử dụng nhân tài, khuyến khích sáng tạo và tăng cường giám sát hiệu quả các nguồn lực dành cho văn hóa.

Văn hóa không thể chỉ được đo bằng số lượng lễ hội, công trình hay hoạt động biểu diễn, mà phải được nhìn nhận qua sự thay đổi trong nhân cách, lối sống, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử của con người.

Một yêu cầu nữa là phải xây dựng môi trường văn hóa thực chất từ mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị đến không gian mạng. Văn hóa không thể chỉ được đo bằng số lượng lễ hội, công trình hay hoạt động biểu diễn, mà phải được nhìn nhận qua sự thay đổi trong nhân cách, lối sống, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử của con người. Khi những giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực hành động hằng ngày, khi văn hóa hiện diện trong từng quyết định quản lý và từng hành vi xã hội, lúc đó văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh phát triển.

Phóng viên: Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 hằng năm, cùng với những cơ chế, chính sách mới tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong phát triển văn hóa. Theo ông, làm thế nào để ngày này thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động và mức thụ hưởng văn hóa của nhân dân, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm mang tính phong trào?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Việc xác lập ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong năm 2026 - tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - mang ý nghĩa vượt ra ngoài một dấu mốc kỷ niệm. Từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò soi đường của văn hóa đến những quyết sách mới của Đảng và Nhà nước hôm nay là một mạch nguồn nhất quán: Văn hóa phải hiện diện trong đời sống, làm giàu đời sống tinh thần và bồi đắp sức mạnh dân tộc. Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 24-11. Đó không chỉ là một chế độ nghỉ, mà còn là sự khẳng định bằng chính sách đối với quyền tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Văn hóa phải hiện diện trong đời sống, làm giàu đời sống tinh thần và bồi đắp sức mạnh dân tộc. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, một ngày nghỉ sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có cơ hội để sống cùng văn hóa. Vì thế, cần chuyển từ tư duy "tổ chức ngày kỷ niệm" sang tư duy "kiến tạo ngày hội của nhân dân"; từ việc người dân đến xem chương trình sang việc chính người dân là chủ thể sáng tạo và tham gia. Bảo tàng có thể mở những không gian trải nghiệm, nhà hát đưa nghệ thuật đến trường học và khu dân cư, thư viện tổ chức hoạt động đọc sách, các làng nghề đón công chúng cùng tìm hiểu và thực hành di sản. Mỗi địa phương nên tìm ra cách thể hiện từ chính bản sắc và nhu cầu cộng đồng mình, chứ không nhất thiết chạy theo những sân khấu lớn hay mô hình giống nhau.

Điều cần được quan tâm đặc biệt là công bằng trong thụ hưởng văn hóa. Ngày hội ấy phải đến được với công nhân, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, chứ không chỉ sôi động ở những trung tâm đô thị. Cùng với việc miễn hoặc giảm phí tham quan tại các cơ sở công lập theo quy định, cần tổ chức những chương trình nghệ thuật lưu động, thư viện cộng đồng, bảo tàng số, hoạt động văn hóa tại cơ sở, để khoảng cách về địa lý và điều kiện kinh tế không trở thành khoảng cách trong quyền hưởng thụ văn hóa.

Quan trọng hơn, phải có cách đánh giá mới: Không chỉ đếm số sự kiện, lượng khán giả hay kinh phí đã chi, mà nhìn vào mức độ tham gia thực chất, sự hài lòng của người dân, khả năng tiếp cận của các nhóm yếu thế và những hoạt động tiếp tục được duy trì sau ngày hội. Ngày 24-11 cần là điểm khởi đầu của những thói quen văn hóa tốt đẹp, là dịp mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng nhìn lại việc xây dựng môi trường văn hóa của mình. Một ngày tôn vinh văn hóa chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi góp phần làm cho 365 ngày trong năm trở nên nhân văn hơn, đẹp hơn và gắn kết hơn.

Phóng viên: Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Theo ông, đâu là những đột phá về thể chế, đầu tư, cơ chế đặt hàng và huy động nguồn lực xã hội cần ưu tiên thực hiện để văn hóa có đủ điều kiện phát triển, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Muốn văn hóa thực sự phát triển ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và trở thành một nguồn lực quan trọng của đất nước, cần tạo ra ba chuyển biến đồng bộ: Đột phá về thể chế, đổi mới cách đầu tư và giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội. Điểm mấu chốt là phải thay đổi cách nhìn: Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được chăm lo, mà còn là một không gian kiến tạo giá trị, nuôi dưỡng con người, phát triển kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Nhưng giá trị kinh tế của văn hóa phải luôn đi cùng giá trị giáo dục, nhân văn và bản sắc dân tộc.

Trước hết là thể chế. Cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, cơ chế tài chính, sử dụng tài sản công, đất đai, bản quyền và đầu tư, để các chủ thể văn hóa có điều kiện sáng tạo, hoạt động chuyên nghiệp. Nghị quyết số 28/2026/QH16 đã mở ra những cơ chế đáng chú ý về ưu đãi đầu tư, đặt hàng, khoán chi sáng tạo, phát triển hạ tầng văn hóa số và thí điểm Quỹ văn hóa, nghệ thuật. Vấn đề tiếp theo là tổ chức thực hiện sao cho chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Quản lý nhà nước cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát từng khâu sang kiến tạo môi trường, định hướng chất lượng, đặt yêu cầu về sản phẩm đầu ra và giám sát hiệu quả bằng những tiêu chí rõ ràng, minh bạch.

Bộ phim "Mưa đỏ" được Nhà nước đầu tư, lập kỷ lục phòng vé với doanh thu hơn 700 tỷ đồng.

Thứ hai là nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Quy định bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước là bước tiến rất quan trọng, nhưng không thể chỉ dừng lại ở việc đạt tỷ lệ phân bổ. Câu hỏi quyết định là đồng vốn ấy tạo ra những công trình, tác phẩm, thiết chế và cơ hội thụ hưởng như thế nào. Ngân sách phải ưu tiên cho di sản có nguy cơ mai một, nghệ thuật truyền thống, đào tạo nhân tài, hạ tầng thiết yếu và những địa bàn mà thị trường khó tự đáp ứng. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế đặt hàng theo chất lượng tác phẩm và giá trị xã hội; thực hiện khoán chi phù hợp đặc thù sáng tạo, gắn với hội đồng chuyên môn độc lập và trách nhiệm giải trình. Không thể dùng một bộ tiêu chí thuần túy hành chính để đo lường giá trị của một tác phẩm nghệ thuật.

Hình thức hợp tác công - tư góp phần nâng tầm các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa.

Thứ ba là huy động nguồn lực xã hội và xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại. Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo vệ lợi ích công; doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất, phân phối; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và người làm sáng tạo được khơi thông tài năng; công chúng vừa là người thụ hưởng, vừa là người quyết định sức sống của thị trường văn hóa. Muốn vậy, phải khuyến khích hợp tác công - tư, tạo không gian cho doanh nghiệp sáng tạo, phát huy các quỹ hỗ trợ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư cho công nghệ và nhân lực số, đồng thời mở rộng kênh đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam ra thế giới. Xã hội hóa không có nghĩa là Nhà nước rút lui, mà là tạo điều kiện để nhiều nguồn lực cùng tham gia vào một mục tiêu phát triển có định hướng.

Cuối cùng, thành công của các chính sách không chỉ được đo bằng số dự án hay doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa, mà còn ở chất lượng đời sống tinh thần, cơ hội sáng tạo của người dân, sự trường tồn của di sản và vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Khi thể chế thực sự mở đường cho sáng tạo, đầu tư tạo ra giá trị và người dân cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cuộc sống, văn hóa mới trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, vừa nâng đỡ tâm hồn dân tộc, vừa góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phóng viên: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh sức mạnh mềm giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ, văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là một nguồn lực kinh tế và công cụ nâng cao vị thế quốc gia. Theo Giáo sư, Việt Nam cần làm gì để chuyển hóa kho tàng di sản, bản sắc và các giá trị văn hóa dân tộc thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế, vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa lan tỏa bản sắc Việt Nam?

GS, TS Từ Thị Loan: Việt Nam có một lợi thế rất lớn là sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, kết tinh từ lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cùng với bản sắc của 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, lợi thế văn hóa chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị, có khả năng tiếp cận công chúng và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo tôi, cần thay đổi tư duy từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy giá trị, sáng tạo và phát triển bền vững. Di sản không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng hay không gian truyền thống, mà cần được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại thông qua điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa và các nền tảng số.

Di sản không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng hay không gian truyền thống, mà cần được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại thông qua điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa và các nền tảng số.

Đặc biệt, phải hình thành những sản phẩm văn hóa có bản sắc riêng nhưng đạt chuẩn mực quốc tế về chất lượng, công nghệ, phương thức tổ chức và quảng bá. Chúng ta không thể chỉ xuất khẩu những hình ảnh quen thuộc về Việt Nam, mà phải đưa ra thế giới những câu chuyện, tác phẩm và sản phẩm sáng tạo có khả năng chạm đến cảm xúc, trí tuệ của công chúng quốc tế.

Sức mạnh mềm không thể tạo dựng bằng tuyên truyền đơn thuần, mà phải được hình thành từ sức hấp dẫn thực chất của văn hóa, từ uy tín quốc gia và những giá trị mà thế giới tự nguyện đón nhận. Khi văn hóa Việt Nam có mặt ngày càng sâu rộng trong đời sống quốc tế, chúng ta không chỉ gia tăng nguồn thu kinh tế mà còn nâng cao vị thế và sức ảnh hưởng của đất nước.

Phóng viên: Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và những tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế. Theo Giáo sư, Việt Nam cần lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên nào, đồng thời giải quyết ra sao mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và khai thác thương mại, giữa giữ gìn bản sắc và đổi mới sáng tạo, để văn hóa thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao?

GS, TS Từ Thị Loan: Tôi cho rằng Việt Nam cần lựa chọn những ngành có lợi thế cạnh tranh, có khả năng lan tỏa và phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế sáng tạo. Trong đó, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ và nội dung số là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Đặc biệt, cần quan tâm đến các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các hình thức phân phối nội dung xuyên biên giới.

Chương trình biểu diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ khẳng định chất lượng sản phẩm công nghiệp văn hóa tiêu biểu, có giá trị tôn vinh, quảng bá văn hóa Việt.

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa bằng mọi giá. Di sản phải được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị và lợi ích của cộng đồng chủ thể. Không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà làm biến dạng di sản, xâm hại không gian văn hóa hay tước đi quyền tham gia, quyền hưởng lợi chính đáng của cộng đồng.

Về lâu dài, Việt Nam cần hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến phân phối và tiếp thị quốc tế. Phải tạo điều kiện để doanh nghiệp văn hóa phát triển, nghệ sĩ và nhà sáng tạo được bảo vệ quyền lợi, các sản phẩm có thị trường và có khả năng mở rộng quy mô.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, bản sắc không phải là một khuôn mẫu bất biến, mà là một dòng chảy liên tục được bồi đắp qua các thế hệ. Giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với khép kín hay ngại đổi mới. Ngược lại, chính sức sáng tạo sẽ giúp những giá trị truyền thống tiếp tục sống động trong đời sống hiện đại. Đó là con đường để văn hóa vừa được bảo tồn, vừa tạo ra giá trị kinh tế và sức cạnh tranh quốc gia.

Phóng viên: Nhìn lại tiến trình cách mạng Việt Nam, từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 đến các nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các thời kỳ, có thể thấy tư duy của Đảng về văn hóa không ngừng được bổ sung và phát triển. Theo ông, những giá trị cốt lõi nào được kế thừa, những điểm phát triển mới nào trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa được thể hiện nổi bật trong Nghị quyết số 80-NQ/TW?

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên: Nhìn lại tiến trình cách mạng Việt Nam, có thể thấy Đảng ta luôn đặt văn hóa ở vị trí quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với ba nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng đã đặt nền móng cho đường lối xây dựng nền văn hóa mới. Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của văn hóa đối với sự nghiệp kiến quốc, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Qua các thời kỳ, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa không ngừng được phát triển, từ xây dựng nền văn hóa mới, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đến đặt văn hóa và con người vào vị trí nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển đất nước.

Văn hóa cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, gắn xây dựng văn hóa với xây dựng Đảng, xây dựng con người và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Điểm phát triển nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là sự kết hợp giữa kiên định những giá trị nền tảng và đổi mới tư duy phát triển văn hóa trong điều kiện mới. Nếu như trước đây, văn hóa chủ yếu được nhấn mạnh ở vai trò nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển thì nay được nhìn nhận toàn diện hơn với tư cách là nguồn lực nội sinh, trụ cột, hệ điều tiết và sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, việc đặt con người ở vị trí trung tâm, xác lập đồng bộ các hệ giá trị và gắn phát triển văn hóa với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đã mở ra hướng tiếp cận mới, mang tính chiến lược và dài hạn. Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ phát triển nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước, mà còn chuyển mạnh từ tư duy coi trọng văn hóa sang tư duy phát triển văn hóa như một nguồn lực chiến lược và sức mạnh nội sinh của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đó là sự kế thừa những giá trị căn cốt của văn hóa Việt Nam, đồng thời phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại. Từ nhận thức ấy, văn hóa cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, gắn xây dựng văn hóa với xây dựng Đảng, xây dựng con người và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW đều đặt trọng tâm vào xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Theo ông, cần làm gì để những hệ giá trị này thực sự trở thành nền tảng trong giáo dục, xây dựng Đảng, xây dựng môi trường văn hóa và hình thành nhân cách con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới?

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên: Theo tôi, đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng và lâu dài nhất của sự nghiệp phát triển văn hóa. Bởi suy cho cùng, con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng, đồng thời là mục tiêu cao nhất của phát triển văn hóa. Một đất nước muốn phát triển bền vững phải xây dựng được những con người có nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Muốn các hệ giá trị trở thành sức mạnh thực tế, trước hết phải chuyển hóa những giá trị đó thành chuẩn mực ứng xử và hành động cụ thể. Trong gia đình là tình yêu thương, trách nhiệm, lòng hiếu thảo và sự tôn trọng; trong nhà trường là tinh thần nhân ái, trung thực, sáng tạo và ý thức kỷ luật; trong cơ quan, tổ chức là đạo đức công vụ, tinh thần phụng sự nhân dân, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong xã hội là ý thức thượng tôn pháp luật, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, cần chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng, năng lực tiếp nhận thông tin, tư duy phản biện và khả năng nhận diện những nội dung độc hại. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng những giá trị căn bản về lòng yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm và khát vọng vươn lên phải luôn được gìn giữ.

Điều quan trọng nhất là phải chuyển các hệ giá trị từ nhận thức lý luận thành chuẩn mực ứng xử, phương thức hành động và tiêu chí đánh giá trong đời sống thực tiễn. Trong đó, Đảng phải tiên phong nêu gương; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế; gia đình và nhà trường là môi trường giáo dục nền tảng; xã hội là không gian thực hành, lan tỏa; mỗi người dân là chủ thể tiếp nhận, sáng tạo và phát triển các giá trị. Qua đó, hình thành con người Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm, khát vọng cống hiến; xây dựng nền văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nội dung: TRỊNH DŨNG

Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, TTXVN, baochinhphu.vn, CTV, Đoàn phim "Mưa đỏ" cung cấp

Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC