Hội nghị lần thứ 31 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc vào ngày 22/11 mà không đạt được thỏa thuận chính trị như kỳ vọng. Kết quả này khiến nhiều nhà đàm phán kiệt sức, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả và tương lai của tiến trình ngoại giao khí hậu vốn được duy trì trong suốt 30 năm qua.

Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Úc kiêm Chủ tịch Hội nghị đàm phán COP31 Chris Bowen quan sát trước phiên họp toàn thể tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22 tháng 11 năm 2026. (Ảnh: REUTERS/Murad Sezer TPX IMAGES OF THE DAY)

Đối với những quốc gia nhỏ, đặc biệt là các đảo quốc dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng và thời tiết cực đoan, COP từ lâu được xem là diễn đàn quan trọng để đưa những thách thức của họ ra trước cộng đồng quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các nước kêu gọi hỗ trợ tài chính, công nghệ và những cam kết mạnh mẽ hơn từ các nền kinh tế lớn.

Tuy nhiên, việc COP31 không thể đạt được thỏa thuận, nối tiếp những kết quả thiếu đột phá tại một số kỳ hội nghị trước đó, đang phơi bày những hạn chế ngày càng rõ rệt của cơ chế này.

Andres Martin Garrido Sanchez, Giám đốc phụ trách môi trường thuộc Bộ Ngoại giao Peru, nhận định uy tín của tiến trình đàm phán khí hậu đang bị đặt trước thách thức lớn. Ông cho rằng hệ thống hiện tại cần được cải tổ một cách sâu rộng để có thể tiếp tục phát huy vai trò.

Trong khi đó, Simon Stiell, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc, cho biết cơ chế đồng thuận vẫn có khả năng hoạt động, nhưng cần được cải thiện. Ông tiết lộ đã bắt đầu tham vấn các chuyên gia và những nhân vật có kinh nghiệm nhằm tìm kiếm phương án cải cách phù hợp trong thời gian tới.

Ba thập kỷ nỗ lực tìm kiếm giải pháp chung

Trong lịch sử ngoại giao khí hậu, Liên Hợp Quốc từng ghi nhận những dấu mốc quan trọng, tiêu biểu là Nghị định thư Kyoto năm 1997 và Hiệp định Paris năm 2015.

Nếu Kyoto đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế thống nhất các mục tiêu mang tính ràng buộc pháp lý nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính, thì Hiệp định Paris đặt ra tham vọng giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, qua đó hạn chế những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, bối cảnh của COP31 có nhiều khác biệt so với thời điểm Hiệp định Paris được thông qua. Một trong những yếu tố đáng chú ý là sự vắng mặt của Mỹ trong tiến trình khí hậu của Liên Hợp Quốc, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi cơ chế này.

Đây là hội nghị khí hậu thứ hai diễn ra sau quyết định nói trên. Trong khi đó, Trung Quốc - quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những nhà cung cấp công nghệ năng lượng sạch hàng đầu - vẫn tham gia nhưng không thể hiện mong muốn đóng vai trò lãnh đạo nổi bật.

James Fletcher, người đứng đầu nhóm các quốc gia Caribe (CARICOM) tại COP31, cho rằng việc thiếu vắng một cường quốc đủ sức tạo ảnh hưởng và thúc đẩy các bên xích lại gần nhau là một trong những nguyên nhân khiến đàm phán gặp khó khăn.

Dẫu vậy, một số đại biểu nhận định vai trò của các hội nghị COP trong việc định hướng quá trình chuyển đổi năng lượng đang có những thay đổi đáng kể. Khi năng lượng tái tạo ngày càng chứng minh được lợi thế về kinh tế, việc đạt được các thỏa thuận đa phương không còn là yếu tố duy nhất quyết định tốc độ chuyển đổi.

Chẳng hạn, các mặt hàng xuất khẩu năng lượng sạch của Trung Quốc trong năm trước được dự báo sẽ giúp các quốc gia đang phát triển tránh phát thải khoảng 257 triệu tấn CO2 mỗi năm khi được triển khai. Theo phân tích của Lauri Myllyvirta, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch có trụ sở tại Helsinki, con số này tương đương lượng khí thải hằng năm của Pháp.

Sự thay đổi cũng được phản ánh trong cách giới kinh doanh nhìn nhận về COP. Chris Dodwell, đồng lãnh đạo trung tâm phát triển bền vững của Impax Asset Management, cho rằng các quyết định tại hội nghị hiện không còn tác động mạnh đến định hướng đầu tư như trước đây. Thay vào đó, yếu tố kinh tế đang trở thành động lực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.

Đáng chú ý, dù COP31 không đạt được thỏa thuận, một số nhà đàm phán vẫn nhìn thấy khía cạnh tích cực trong kết quả này. Việc nhiều quốc gia không chấp nhận một văn kiện yếu kém được xem là biểu hiện cho thấy những bất đồng về nhiên liệu hóa thạch vẫn rất lớn.

Mattias Frumerie, trưởng đoàn đàm phán khí hậu của Thụy Điển, nhận định việc các quốc gia sản xuất dầu mỏ, dẫn đầu là Saudi Arabia, kiên quyết ngăn chặn những nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch cũng phản ánh tốc độ chuyển dịch năng lượng đang ngày càng được đẩy nhanh. Theo ông, các nước này nhận thấy xu hướng thay đổi và COP trở thành nơi họ thể hiện sự không hài lòng trước quá trình đó.

Các quốc gia tìm hướng đi mới ngoài khuôn khổ COP

Trong bối cảnh cơ chế đồng thuận tại COP ngày càng bộc lộ những hạn chế, nhiều chính phủ có chung quan điểm đang chuyển hướng sang các liên minh và nhóm hợp tác quy mô nhỏ hơn nhằm thúc đẩy hành động cụ thể.

Một số sáng kiến đáng chú ý có thể kể đến Hội nghị về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch (TAFF), Sáng kiến Lưới điện xanh (Green Grids Initiative), Cam kết khí methane toàn cầu (Global Methane Pledge) và Liên minh Beyond Oil and Gas Alliance. Những cơ chế này tập trung vào các mục tiêu như cắt giảm phát thải, huy động tài chính khí hậu, bảo vệ rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Maina Talia, Bộ trưởng Khí hậu Tuvalu, cho biết ngày càng có nhiều quốc gia quan tâm đến việc hợp tác thông qua các liên minh tự nguyện, thay vì phải chờ đợi sự đồng thuận của toàn bộ thành viên tại các hội nghị lớn.

Tuvalu, một quốc đảo Thái Bình Dương có địa hình thấp và đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng, dự kiến đăng cai TAFF vào năm tới. Ông Talia kỳ vọng khoảng 90 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự, trong đó có Anh, Mexico và Nigeria.

Sự sốt ruột trước tiến trình đàm phán kéo dài cũng được thể hiện rõ tại COP31. Lynda Tabuya, Bộ trưởng Khí hậu Fiji, thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi và thất vọng khi các quốc gia phải tham dự hội nghị năm này qua năm khác nhưng vẫn không nhìn thấy những chuyển biến đáng kể.

Dù vậy, không phải tất cả đều cho rằng COP đã mất đi vai trò cần thiết. Sivendra Michael, trưởng đoàn đàm phán của Fiji, nhấn mạnh cơ chế đồng thuận vẫn là nền tảng quan trọng để tập hợp các quốc gia đã tham gia những thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý, đồng thời giám sát việc thực hiện các cam kết.

Theo ông, hiện vẫn chưa có một phương thức thay thế nào đủ sức quy tụ tất cả các bên, bảo đảm trách nhiệm thực hiện những cam kết đã được thống nhất và tạo điều kiện để các quốc gia cùng thảo luận về cách thức triển khai.

Ảnh: REUTERS

Việc COP31 khép lại mà không có thỏa thuận chính trị vì thế không đơn thuần là một thất bại của hội nghị tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiện còn cho thấy những thách thức mang tính hệ thống của ngoại giao khí hậu toàn cầu, đặc biệt khi lợi ích kinh tế, chính trị và năng lượng giữa các quốc gia ngày càng khó dung hòa.

Trong tương lai, các liên minh quy mô nhỏ có thể trở thành động lực bổ sung cho tiến trình chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những cơ chế này khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của một diễn đàn toàn cầu, nơi mọi quốc gia đều có cơ hội tham gia và cùng chịu trách nhiệm trước những thách thức chung của nhân loại.