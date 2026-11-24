Sau một tuần tăng mạnh, giá heo hơi trên cả nước có dấu hiệu chững lại. Bảng giá gần nhất trước ngày 24.11 cho thấy miền Bắc duy trì mức 53.000 - 55.000 đồng/kg, miền Trung và Tây Nguyên dao động 51.000 - 56.000 đồng/kg, còn miền Nam ghi nhận mức cao nhất 57.000 đồng/kg tại Đồng Nai và TP.HCM.

Hình minh họa

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 24.11.2026

Thị trường heo hơi miền Bắc đang duy trì mặt bằng giá khá đồng đều, dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg theo khảo sát gần nhất.

Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ cùng đạt 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác, giá thu mua phổ biến ở mức 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La ghi nhận mức thấp nhất 53.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc:

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay 24.11.2026

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi dao động từ 51.000 - 56.000 đồng/kg, chênh lệch 5.000 đồng/kg giữa các địa phương.

Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 56.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng đạt 54.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng duy trì mức 53.000 đồng/kg.

Ở chiều thấp hơn, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi ghi nhận 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế vẫn là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất cả nước, cùng ở mức 51.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên:

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 24.11.2026

Miền Nam tiếp tục là khu vực có mức giá heo hơi cao nhất cả nước. Theo bảng khảo sát, thương lái đang thu mua trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM cùng giữ mức 57.000 đồng/kg, dẫn đầu thị trường. Tây Ninh đứng ngay sau với 56.000 đồng/kg, Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg và Vĩnh Long ở mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá heo hơi miền Nam:

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước đang duy trì trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg sau đợt tăng đáng kể trong tuần trước. Mức cao nhất thuộc về Đồng Nai và TP.HCM, trong khi Quảng Trị và Huế ở nhóm thấp nhất.

Trong những ngày tới, thị trường có thể tiếp tục dao động quanh mặt bằng hiện tại khi hoạt động thu mua và nguồn cung tại các địa phương chưa xuất hiện tín hiệu thay đổi rõ rệt. Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm được kỳ vọng hỗ trợ giá, song việc các trang trại tăng cường tái đàn cũng có thể khiến nguồn cung dồi dào hơn.

Giá heo hơi vì vậy chưa chắc tiếp tục tăng mạnh như tuần trước. Diễn biến tại các tỉnh chăn nuôi lớn ở miền Nam và Tây Nguyên sẽ là yếu tố đáng theo dõi trong những phiên giao dịch tiếp theo.