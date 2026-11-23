Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ gần sáng, sau đó mở rộng ra các địa phương khác ở miền Bắc và miền Trung. Đợt không khí lạnh này khiến thời tiết nhiều nơi chuyển biến rõ rệt, với mưa dông gia tăng và trời chuyển rét.

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh gây mưa, mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc, trời rét trên diện rộng, vùng núi có nơi rét đậm. Người dân cần chú ý giữ ấm và đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong mưa dông.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết chuyển từ ít mưa sang có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển rét.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi ban ngày vẫn có nắng, nhưng từ tối và đêm, mưa lớn bắt đầu gia tăng. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại những nơi có địa hình đồi núi và vùng trũng thấp.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.