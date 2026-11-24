Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Nền tảng tinh thần của quốc gia độc lập

Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, nền độc lập đứng trước nhiều thử thách, việc triệu tập một hội nghị bàn riêng về văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Độc lập không chỉ là giành quyền tự quyết về chính trị và lãnh thổ, mà còn đòi hỏi xây dựng nền tảng tinh thần, hệ giá trị và con người có khả năng làm chủ vận mệnh. Văn hóa góp phần gắn kết cộng đồng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường và định hướng đời sống xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người mong muốn xây dựng nền văn hóa mới lấy hạnh phúc của đồng bào, dân tộc làm cơ sở, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa Đông - Tây và phù hợp với tinh thần dân chủ. Văn hóa còn phải góp phần sửa đổi thói hư tật xấu, bồi dưỡng tinh thần vì nước, vì lợi ích chung.

Tư tưởng ấy khẳng định văn hóa không đứng ngoài công cuộc xây dựng đất nước, cũng không chỉ giới hạn trong sáng tác nghệ thuật hay hoạt động học thuật. Văn hóa phải góp phần định hướng nhận thức, tình cảm, hành động và bồi dưỡng phẩm chất con người. Giá trị của một nền văn hóa không chỉ nằm ở công trình, tác phẩm hay hoạt động nghệ thuật, mà còn thể hiện qua nhân cách con người, cách ứng xử và sự tiến bộ xã hội.

Hội nghị năm 1946 gắn văn hóa với nhiệm vụ củng cố nền độc lập, xây dựng con người và tạo dựng những giá trị chung của dân tộc. Trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm văn hóa được xác định là lực lượng tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên nền tảng Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với 3 nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa, Hội nghị năm 1946 tiếp tục cụ thể hóa những định hướng xây dựng nền văn hóa mới: giữ gìn bản sắc, hướng đến nhân dân, đề cao tinh thần tiến bộ và khoa học.

Giá trị lịch sử của Hội nghị năm 1946 còn nằm ở việc xác lập mối quan hệ giữa văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội. Văn hóa không thể tách rời nhiệm vụ phát triển đất nước, cũng không phải lĩnh vực chỉ được quan tâm sau cùng. Xây dựng đất nước phải song hành với xây dựng con người và đời sống văn hóa.

Tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa trong kháng chiến chống thực dân Pháp, khi văn hóa trở thành mặt trận phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai (16 - 20/7/1948) tại Việt Bắc bàn về xây dựng nền văn hóa mới, phát huy vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu và niềm tin vào ngày độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946. Ảnh tư liệu

Đưa văn hóa vào trung tâm các quyết sách phát triển

Sau năm 1975, nhiệm vụ đặt ra là khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đời sống mới. Từ công cuộc đổi mới năm 1986, kinh tế thị trường và giao lưu quốc tế đòi hỏi văn hóa vừa giữ gìn các giá trị bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ ngày càng đa dạng của nhân dân.

Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đánh dấu bước phát triển trong tư duy lý luận về văn hóa. Nghị quyết xác lập định hướng phát triển văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết hợp tinh thần nhân văn, dân chủ, khoa học với việc gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Định hướng này đòi hỏi hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc và giao lưu quốc tế. Bảo tồn phải gắn với sáng tạo để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành chất liệu cho những sản phẩm văn hóa mới.

Tiếp đó, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững; yêu cầu đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn học nghệ thuật và bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam tiếp tục được nhấn mạnh. Sau 75 năm kể từ Hội nghị năm 1946, sự kiện khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là mục tiêu, động lực phát triển; con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là trung tâm và đối tượng thụ hưởng các chính sách văn hóa.

Nhiệm vụ phát triển văn hóa ngày càng mở rộng, không chỉ dừng ở bảo tồn bản sắc và nâng cao đời sống tinh thần mà còn gắn với kinh tế, công nghệ, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (ban hành ngày 7/1/2026) xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nghị quyết 80 yêu cầu đặt văn hóa ở vị trí tương xứng trong các quyết sách phát triển, gắn các giá trị văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo đó, phát triển văn hóa không còn là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa mà cần được tích hợp trong giáo dục, quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn, hoạt động doanh nghiệp, quản trị công và môi trường số.

Đưa văn hóa vào các quyết sách phát triển nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội, chất lượng sống và sự phát triển con người. Không gian đô thị hiện đại cũng cần thiết chế văn hóa, không gian công cộng và môi trường ứng xử văn minh.

Xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh cũng đòi hỏi nhìn nhận di sản, tri thức dân gian, nghệ thuật truyền thống, kiến trúc, ẩm thực, lễ hội và nghề thủ công như những tài nguyên có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm, thu nhập và sinh kế cho cộng đồng, bên cạnh giá trị lịch sử.

Hiệu quả phát triển phải được đánh giá qua khả năng bảo tồn giá trị gốc, trao truyền di sản, thúc đẩy sáng tạo, bảo đảm lợi ích cộng đồng và nâng cao chất lượng thụ hưởng. Nghị quyết 80 yêu cầu xã hội hóa văn hóa đúng hướng, khắc phục tình trạng thương mại hóa, chạy theo lợi ích kinh tế mà xem nhẹ giá trị xã hội và nhân văn.

Phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đưa các giá trị văn hóa vào sản phẩm cụ thể, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, thời trang, xuất bản, quảng cáo, trò chơi điện tử và du lịch văn hóa đều có khả năng tạo doanh thu, việc làm, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước.

Những tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa Việt Nam còn góp phần đưa bản sắc dân tộc đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Nghị quyết 80 yêu cầu đặt văn hóa ở vị trí tương xứng trong các quyết sách phát triển. Ảnh minh họa: ITN

Khơi thông nguồn lực, tháo điểm nghẽn

Nghị quyết 80 đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo phấn đấu đóng góp 9% GDP.

Để đạt được mục tiêu này, cần hình thành hệ sinh thái đồng bộ từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến quảng bá, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường. Người sáng tạo cần được bảo vệ quyền lợi, doanh nghiệp có môi trường đầu tư ổn định, tác phẩm có kênh tiếp cận công chúng.

Nghị quyết 80 cũng nhấn mạnh phát triển không gian văn hóa số. Công nghệ đang thay đổi phương thức sáng tạo, lưu trữ và thụ hưởng văn hóa. Di sản có thể được số hóa thành dữ liệu, bảo tàng ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm, tác phẩm nghệ thuật tiếp cận công chúng qua các nền tảng số.

Số hóa di sản không chỉ là chụp ảnh, quét tư liệu hay lập cơ sở dữ liệu, mà quan trọng là bảo đảm tính chính xác, chuẩn hóa, khả năng kết nối và khai thác phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo. Nếu dữ liệu không được sử dụng, không tạo ra sản phẩm mới và thiếu cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ thể văn hóa, hiệu quả đầu tư sẽ hạn chế.

Một nội dung quan trọng khác của Nghị quyết 80 là đầu tư cho văn hóa, với yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo thực tiễn. Đây là nguồn lực cần thiết cho bảo tồn di sản, phát triển thiết chế, đào tạo nhân lực và hỗ trợ sáng tạo. Tuy nhiên, tăng ngân sách mới là điều kiện cần; hiệu quả còn phụ thuộc vào phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm.

Đầu tư văn hóa không thể chỉ tập trung xây dựng công trình mà phải đồng bộ cả cơ sở vật chất, nhân lực, nội dung và phương thức hoạt động. Nhà hát, bảo tàng, trung tâm văn hóa chỉ phát huy giá trị khi có chương trình chất lượng, đội ngũ chuyên môn, kinh phí vận hành và công chúng tham gia. Trong khi đó, không ít thiết chế văn hóa cơ sở vẫn thiếu nhân lực, hoạt động chưa thường xuyên, nội dung chưa hấp dẫn.

Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, sau 6 tháng triển khai Nghị quyết 80, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện là lớn.

Cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình hành động, nhưng các bộ, ngành và cơ quan Trung ương mới có 16/22 cơ quan hoàn thành. Đáng chú ý, ngân sách dành cho văn hóa hiện ở mức khoảng 1,5% tổng chi ngân sách nhà nước, thấp hơn mức tối thiểu 2% theo nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra 4 khoảng trống cần khắc phục: sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trên môi trường số; năng lực chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức số và tài sản trí tuệ; khả năng sáng tạo sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia; thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.

Đây đều là những khâu quan trọng trong quá trình biến tiềm năng văn hóa thành giá trị thực tiễn.

Học sinh tham quan trải nghiệm không gian trưng bày triển lãm sản phẩm giáo dục di sản tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ảnh: ITN

Hiện thực hóa tư tưởng “văn hóa soi đường”

Những kết quả bước đầu cần được đánh giá bằng chất lượng thực hiện và tác động đến đời sống người dân, thay vì chỉ tính số lượng chương trình hành động hay tỷ lệ ngân sách. Nguồn lực đầu tư cần hướng đến những nhiệm vụ cụ thể như bảo tồn các di sản đang xuống cấp, nâng cao hiệu quả thiết chế cơ sở, đào tạo nhân lực, hỗ trợ sáng tạo và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa.

Sự phối hợp liên ngành cũng có ý nghĩa quyết định. Phát triển công nghiệp văn hóa cần chính sách đồng bộ về đầu tư, sở hữu trí tuệ, đào tạo và thương mại. Xây dựng không gian văn hóa số cần sự tham gia của các cơ quan phụ trách công nghệ, dữ liệu và an toàn thông tin. Đưa văn hóa vào trường học đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa và giáo dục. Nếu chỉ trông chờ vào riêng ngành văn hóa, nhiều mục tiêu khó đạt được.

Nguồn nhân lực là một mắt xích cần được quan tâm. Sáng tạo văn hóa ngày nay không chỉ đòi hỏi chuyên môn, năng lực thẩm mỹ mà còn cần khả năng làm chủ công nghệ, tư duy thị trường và hiểu biết pháp luật.

Vì vậy, đào tạo cần mở rộng sang các lĩnh vực quản trị văn hóa, truyền thông, công nghệ số, thiết kế, kinh doanh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, cần tăng kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh các lĩnh vực chuyên ngành, môi trường văn hóa trong đời sống hằng ngày cũng cần được chú trọng. Văn hóa không chỉ hiện diện ở bảo tàng, di tích hay sân khấu nghệ thuật mà còn thể hiện qua cách ứng xử trong gia đình, trường học, nơi làm việc và không gian công cộng.

Tôn trọng pháp luật, trung thực, trách nhiệm với cộng đồng, ứng xử văn minh trên mạng và tôn trọng sự khác biệt đều là những biểu hiện cụ thể của đời sống văn hóa lành mạnh.

Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 đến Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026, tư tưởng xuyên suốt vẫn là đặt văn hóa trong sự nghiệp xây dựng con người và phát triển đất nước.

Song yêu cầu hôm nay rộng hơn: bảo vệ bản sắc đồng thời tạo ra sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh; phát huy di sản gắn với nuôi dưỡng sáng tạo; mở rộng giao lưu quốc tế đi đôi với bảo đảm năng lực tự chủ trong không gian số.

Tám mươi năm trước, lời khẳng định “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” được cất lên khi đất nước vừa giành độc lập, bắt đầu xây dựng một quốc gia mới. Tám mươi năm sau, tư tưởng ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa rõ ràng hơn.

Giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở những định hướng được xác lập mà còn ở khả năng tạo ra thay đổi trong thể chế, đầu tư, bảo tồn di sản, hoạt động sáng tạo và đời sống nhân dân.

Đích đến của phát triển văn hóa không chỉ là quy mô công nghiệp hay vị thế quốc gia trên trường quốc tế, mà còn là một xã hội nơi mọi người dân có cơ hội sáng tạo, thụ hưởng văn hóa; các giá trị tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền; con người sống nhân ái, có trách nhiệm và tự tin về bản sắc dân tộc.

Khi văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, tư tưởng soi đường từ năm 1946 sẽ tiếp tục được hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Tại lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam ngày 13/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh dân tộc và phẩm giá con người là những yếu tố làm nên sức mạnh quốc gia. Ngày 14/11/2026, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở phường Ba Đình (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, quan tâm phát triển thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Những yêu cầu này đặt người dân vào vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa.