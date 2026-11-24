Khu vực Hà Nội ngày và đêm 24/11, có lúc có mưa, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Đối với tình hình mưa, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, từ tối 24/11 đến đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Từ ngày 26/11, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định sáng sớm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 24/11, có lúc có mưa, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 24/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời chuyển rét, có nơi rét đậm Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, trời chuyển rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Gió gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (thành phố Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin ngày và đêm 24/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Từ chiều 24/11, vùng biển phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 25/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Đêm gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác./.